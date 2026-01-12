新錶2026／同樣傳統，風格大不同！SEIKO Presage酒桶錶首度迎來琺瑯面選項

SEIKO Preasge SPB537J1，是Preasge酒桶錶中首次使用琺瑯面盤的款式。

SEIKO今年迎向145週年紀念，除了有一系週年限量款（我們之後拍到實錶會再發專文介紹）之外，近期同步曝光的還有這款Presage系列酒桶殼型新作SPB537J1，而這也是SEIKO Preasge酒桶錶首次使用琺瑯面盤，白琺瑯搭配藍鋼針的優雅公式放在酒桶殼型之中，不同於傳統圓殼的斯文正裝錶風格就此誕生。

SEIKO在Craftsmanship工藝系列底下使用的白琺瑯面盤，找來日本琺瑯職人橫澤滿製作。

SEIKO的Presage系列底下有一條延伸的Craftsmanship工藝系列，如同它的名稱一樣，SEIKO找來傳統日本匠人工藝來製作面盤，賦予錶款更多職人的溫度與精神，而先前使用過的工藝，包括琺瑯面盤、漆藝面盤、七寶琺瑯面盤，以及有田燒面盤，能夠在定價新台幣五萬元級距玩到到這些工藝面盤，放眼整個市場上可能也就僅此一家了，這也是Craftsmanship工藝系列受到許多玩家青睞的最主要原因。

廣告 廣告

SEIKO SPB537J1是品牌久違的新款酒桶錶，導入白色琺瑯加藍鋼針的公式組合。

至於SEIKO新增加久違的Presage系列酒桶錶，白色琺瑯面盤同樣是由日本琺瑯職人-橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）及其團隊成員內山和則（Kazunori Uchiyama）共同監製打造，琺瑯面盤製作向來非常考驗精準度，尤其是對溫度與濕度變化的掌握，需要長久累積的經驗。至於設計上，羅馬數字時標與6點鐘位置的24小時顯示盤，皆是致敬了SEIKO於1895年推出的首款懷錶「Timekeeper」；至於面盤外側加入軌道式刻度，整體看來更加古典。

SEIKO於1895年推出的首款懷錶「Timekeeper」。

就目前資料來看，SPB537J1應該也是Presage酒桶錶首次配備鍊帶的版本，在此SEIKO使用更復古的五列式鍊帶，其中第二與第四列鍊節經拋光處理，質感更細膩。錶款裝載6R5H自動上鏈機芯，三日鍊，可透過藍寶石水晶玻璃後底蓋欣賞機芯運作。

SPB537J1採用6R5H自動上鏈機芯，動力儲存達72小時。

SEIKO Presage SPB537J1，定價NT$49,000。

SEIKO

Presage

型號：SPB537J1

功能：時間指示

機芯：6R5H自動上鏈機芯

尺寸：46mm x 35.9mm

材質：精鋼

定價：NT$49,000

更多鏡週刊報導

新錶2026／換帶新風格！SEIKO推出King Seiko Vanac永續皮革錶帶版本

人物側寫／SEIKO X 蔡舜任｜從King Seiko Vanac的復刻聊聊修復這件事