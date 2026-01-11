新錶2026／火馬奔騰十日鍊！ORIS 丙午火馬年生肖限量腕錶

ORIS 發表丙午火馬年生肖限量腕錶，在長達十天動力儲存的「十日鏈」顯示之中，滿鏈處為「奔馬」，能量耗盡處則有「臥馬」圖案，巧妙把馬年意象放進複雜功能之中。

瑞士製錶品牌 ORIS 近年來的設計概念，主攻「讓人會心一笑的腕錶」；若以當前的流行語來說，就是提供滿滿的「情緒價值」。不管是「科米蛙」「豬小姐」或是用色愈來愈鮮豔大膽的面盤，都成功打破傳統機械錶嚴肅的框架。而日前發表的「丙午火馬年」生肖錶，也再次展現創意。其十日鏈動力儲存顯示，以「奔馬」與「臥馬」的圖案指示，非常可愛。

繼去年推出的「青蛇」生肖錶之後，瑞士製錶品牌 ORIS 再次為即將到來的 2026 年「丙午火馬年」，獻上 Artelier 系列「全日曆十日鏈」生肖限量腕錶。相較於去年的「青蛇」在生肖圖騰部分顯得非常克制低調（可能怕蛇形太明顯會嚇到怕蛇的人），今年的「火馬」腕錶，直接把生肖圖騰放在動力儲存顯示之上，更透過色調、材質與複雜功能的巧妙結合，詮釋出火馬年所象徵的熱情與自信。

火紅與馬臀皮的色彩美學

第一眼看到這款限量錶，會先被其深邃的酒紅色面盤所吸引，這個特殊的色調是為了呼應「火馬」的能量，而且在小秒針與動力儲存小錶盤的部分，更加入了火焰般的漸層色調，就有如兩團火球在面盤上發出光芒，帶來充滿活力且大膽前行的視覺意象。再仔細一看，提供長達十天動力儲存的「十日鏈」顯示，滿鏈處為「奔馬」，能量耗盡處則有「臥馬」圖案，巧妙把馬年意象放進複雜功能之中，也相當有創意。

而與面盤設計互相呼應的，還有錶帶部分特別選用的深咖啡色 Cordovan 馬臀皮錶帶。這種皮革有著溫潤的光澤而且非常耐用，會隨著使用者的習慣而發展出獨一無二的紋理與摺痕，愈擦愈亮，是許多時尚愛好者用來「養皮」的皮革。

而腕錶的核心，則搭載了 ORIS 自家研發的 Calibre 113 機芯，擁有長達 10 日（240 小時）動力儲存，並 具備完整的「商務日曆」功能，可同步指示日期、星期、月份以及一年 52 週的週次，對於歐美國家某一些以週為計薪單位或進行商務流程的行業，非常實用。另外，動力儲存顯示部分還具備專利的「非線性指示」，讓佩戴者在接近上鍊時限之前，能更精確地判讀剩餘動力。

品牌：ORIS

錶名：Big Crown Year Of The Horse Limited Edition

功能：時、分、小秒針；全日曆；週數顯示；10日性動力儲存指示

機芯：Calibre 113 手上鏈機芯

材質：不鏽鋼

錶徑：43mm

厚度：13.1mm

防水：50米

定價：約NT$238,000

限量：88 只

