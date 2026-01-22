新錶2026／熊貓面的極致魅力！OMEGA超霸登月錶全新黑白配色登場

OMEGA在2026年剛開始就帶來話題大作：超霸登月錶「反熊貓面」設計，是超霸錶罕見的配色。

「不過就是換個配色而已嗎？」但要知道，它可是OMEGA的經典明星錶款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，還是品牌罕見的反熊貓面（Reverse Panda Style），是繼2017年「Speedy Tuesday」限量版之後，再度出現的配色；而且這次加入了許多新的細節，讓歷久彌新的超霸登月錶透出全新風格，難怪聽說一上市就已經有很多藏家入手了！

2017年「Speedy Tuesday」限量版，罕見的反熊貓面設計，引起許多藏家關注，之後線上開賣更在短短4小時15分43秒就完售，非常驚人。

故事回到2017年，OMEGA因應社交平台上大受歡迎的「Speedy Tuesday」週二超霸腕錶日，推出限量錶款，並且搭配品牌首度的線上預訂服務，當時限量2,012只、反熊貓面設計的超霸登月錶，在短短4小時15分43秒全數完售，足見其驚人魅力。而如今反熊貓面再度登場，再掀話題。

全新的超霸登月錶，18K Moonshine™ 金的錶殼與鍊帶，質感與色澤十分細緻。

全新的超霸登月錶配色有亮點，面盤結構也與既有白面或黑面的超霸登月錶有很大的差異，此次採用的是雙層的結構：亮黑色的主錶盤搭配略向下沉的白色小錶盤，不同平面的些微落差，在高對比色的襯托下，形成強烈的層次感與視覺效果。雖說過去單層面盤的一體式結構，一直都是超霸登月錶的經典特色之一，但為了因應此次（也是首度使用）的拋光亮漆面盤（polished lacquer），使用起這樣的雙層結構，兼具顏色光澤之外，還加入層次質感，非常有新意。

有別於既有白面與黑面的超霸登月錶，此次採用雙層是面盤結構，並且施以亮漆處理，對比強烈。

黑色陶瓷錶圈上填入白色琺瑯測速刻度，並且採用盒型藍寶石水晶玻璃，這些都是超霸登月錶的招牌配置。至於內裝則是3861手上鏈機芯，通過大師天文台認證。錶款有精鋼與18K Moonshine™ 金兩種材質選擇。

裝載3861手上鏈機芯，通過大師天文台認證。

OMEGA

Speedmaster

功能：時間指示；計時碼錶

機芯：3861手上鏈機芯

尺寸：42mm

材質：精鋼／18K Moonshine™ 金

定價：

NT$306,000（精鋼）

NT$1,447,000（18K Moonshine™ 金）

