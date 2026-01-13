新錶2026／跳脫工具錶窠臼的特殊裝飾！YEMA推出珍珠母貝面盤與錶圈的潛水錶

潛水錶如今已經擺脫實用工具錶的定位，變成一種潮流風格，而YEMA透過珍珠母貝材質，讓它的裝飾性更加與眾不同。

對於一只潛水錶來說，強悍規格、高易讀性絕對是必要元素，在這樣的情況下，珍珠母貝看起來是個怎麼樣都不會用在潛水錶上的材質；然而隨著潛水錶從訴求實用的工具錶變成一種風格流行象徵，設計上也打破原本的限制，因此會在部分的潛水錶（主要還是女錶款式）上看到珍珠母貝面盤，也就一點都不奇怪了。

來自法國的YEMA，最新的Navygraf Pearl CMM.20近一步挑戰男士們對於珍珠母貝材質的接受度，而且不僅面盤是珍珠母貝材質，就連錶圈都是，市場上非常罕見，加上微型自動盤機芯帶來的纖薄規格，集硬派美學與華麗雅緻的衝突感於一身。

不只是珍珠母貝面盤，就連錶圈也是珍珠母貝材質，十分特別。

很多人對YEMA或許感到陌生，這個來自法國的品牌，過去幾年間投入大量心力研發機芯，擁有自製機芯能力，其中YEMA CMM.20這枚機芯配備了微型自動盤，擁有70小時動力儲存，振頻為28,800次/小時，日誤差為-3/+7秒；機芯的夾板裝飾也不馬虎，日內瓦波紋從微型自動盤的位置向外放射，風格十分現代。

YEMA CMM.20微型自動盤機芯，動力儲存70小時，日誤差為-3/+7秒。

Navygraf的原型來自1970年代推出的歷史錶款，中規中矩的潛水錶設計，有單向旋轉表圈，有錶冠護肩，鍊帶中節採用H型鍊節，並且因為微型自動盤機芯使然，錶殼厚度僅有9.75mm，連帶地鍊帶也十分纖薄，至於錶殼尺寸為39mm，也是目前市場趨勢的小錶徑。它的珍珠母貝面盤與錶圈，顏色經特別選擇，透出銀色、紫色與碧藍色的光芒，即便是男士們也能駕馭，而且更為少見的珍珠母貝錶圈，上頭覆蓋樹脂塗層，不至於讓珍珠母貝直接接觸外部、造成容易磨損的窘境。

YEMA Navygraf Pearl CMM.20腕錶，定價：NT$113,900（鍊帶）／NT$120.900（橡膠帶）。

YEMA

Navygraf Pearl CMM.20

功能：時間指示

機芯：YEMA CMM.20自動上鏈機芯

尺寸：錶徑39mm／厚度9.75mm

材質：精鋼

防水：200米

定價：NT$113,900（鍊帶）／NT$120.900（橡膠帶）

限量：200只

