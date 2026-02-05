新門牌狂掉挨批 基市府允加強督工

基隆換新式門牌狂掉挨批，市府說近日下雨潮濕又放晴影響黏度，將加強督工。（施偉政提供)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市正進行四十年以來首次大規模門牌全面換新，分一一四至一一五年兩階段完成全十九點五萬面新式門牌，解決舊門牌破損、辨識度低問題；中山區市議員施偉政近日接獲許多民眾陳情，新門牌安裝後不久即脫落，大門小門狂掉牌，市府民政處強調，連日有雨，濕度高，施工時會影響黏度，將加強督工。

施偉政指出，基隆市近期陸續更換新式門牌，但短短幾天，已有許多市民陳情，反映新門牌安裝後不久即脫落，品質與施工方式令人難以接受。

他認為，新式門牌政策的美意，應是為城市加分、凸顯各區特色，門牌不僅是地址標示，更是城市景觀的一部分，理應兼顧美感、耐用與施工品質。然而，從目前實際安裝情況來看，新門牌材質單薄、質感粗糙，與原先有明顯落差。

施偉政表示，冬季天候變化大，基隆是容易「積灰城市」，門板上常有鏽蝕或積灰，安裝門牌未確實清理，就草率的將新門牌黏上，造成各式各樣的門牌安裝亂象。

而且門牌的固定方式竟僅以雙面泡棉膠直接黏貼於牆面或門板，擔心經不起長年經歷日曬雨淋，牆面狀況不一，黏著強度與耐候性待考驗，結果導致門牌剛裝上不久便接連掉落，不僅影響市容，更可能衍生安全疑慮。「門牌代表的是一座城市對細節的態度」，市府應立刻全面檢討新式門牌的材質、設計與施工方式，要求廠商改善品質，並公開相關經費與驗收標準，避免美意淪為笑話。

基隆新門牌融入基隆在地特色（如黑鳶、基隆嶼），市民無須主動申請，將由市府委派人員到府換掛，目前進行第一階段中正、仁愛、信義、中山區。