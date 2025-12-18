新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

新開小店徵「行政職實領55k」，引發兩派網友熱議。（示意圖／pixabay）

一名網友近日剛開幕新店，想徵一位「全能助手」，開出實領55K、公司全額負擔勞健保費用，但需包辦帳務、社群、客服、行政及外勤等五項工作內容。貼文曝光後掀起兩派網友熱議，有人開酸「這不是行政，是一人當三人用」，也有人認為「看工作量，草創都是這樣找的，還可以接受」。

一名網友在網路論壇Dcard以「行政職薪5萬5，待遇OK嗎？」為題發文表示，自己開了一家小店，想徵一位「全能助手」協助日常營運，但因為是草創階段，工作內容偏瑣碎，希望找一個能長期配合且溝通順暢的人，請求網友給予薪資結構和工作內容上的建議。其薪資開出實領55000元，且公司全額支付勞健保，暫時無三節與年終獎金，月休8天、每天會供一餐。

廣告 廣告

而工作內容也一同曝光，帳務部分要每日營收結算、開立發票、整理單據；社群經營部分，需簡單拍攝剪輯短影片和照片，每月至少2篇貼文；網路平台回覆客人訊息；文書行政要活用Excel、庫存管理、叫貨與環境清潔；最後須備有駕照，配合外勤需求。

貼文曝光後，網友紛紛熱議，「這才不叫行政職，五項工作內容只有第四項是行政職的工作，你好意思」、「我們公司的行政只做第四項就有4萬2，保證兩個月年終」、「原本想說行政有5萬算高，工作多一點還可以接受，但看了工作內容……」、「一般行情來講要做5個工作，通常要拆分成三個人的工作，28590+28590+35000=92180元，老闆賺爛」、「要是有這些能力早就自己開公司了，還會領55000當員工嗎」。

另外也有人認為可接受，「見紅休的話我可以」、「55000很可以了，比上不足，比下有餘了」、「55我覺得算滿多的，不過如果要在更吸引人的話，再多一個月年終」、「薪水偏高了，業務量不大開4萬就差不多」、「他這工作也不是要多專業的人才，是個人都會做 ，薪水也不錯了，看看現在哪有工作開55的」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夏于喬宣布懷孕！ 曬「最佳準媽咪」獎盃：在年末得到最大獎

海釣返程遇漲潮資深警務員十鼓失蹤1夜 遭蚵農發現已無生命跡象

悲劇重演！三重2行人遭毒駕撞斷腿 與員警被喪屍撞死殉職「同路口」