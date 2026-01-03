新開通LINE Pay Money且完成任務抽LINE POINTS 99點
購買「LINE Pay找體驗」娛樂票券行程最高享18%回饋
【記者 陳姿穎／台北 報導】LINE Pay Money持續回饋新會員，截至1月28日，只要新開通帳戶，並完成一筆實體店家消費且單筆滿99元指定任務，即可參加幸運轉轉樂一次，有機會抽最LINE POINTS 99點，付款任務可選用信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款；開通帳戶後也同享LINE Pay各項活動回饋及LINE POINTS累積與使用！
LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，開通成為LINE Pay Money會員後，即可「連結銀行帳戶」進行「儲值」與「提領」，目前提供19間合作銀行均享0手續費，會員即可選擇以LINE Pay Money帳戶餘額進行日常生活支付、繳交超過5,000項生活繳費項目。LINE Pay Money也提供「聊天室轉帳」、「轉帳邀請」、「好友分帳」等功能，好友聚餐、外出旅遊結帳更輕鬆。
深受用戶喜愛的「LINE Pay找體驗」平台，提供多元娛樂與票券選擇，如選用LINE Pay Money帳戶餘額付款，即日起至3月底，同享每週一到五，單筆不限金額消費LINE POINTS 10%回饋，每週六日享最高LINE POINTS 18%回饋，國內外景點、台灣高鐵或JR Pass等交通票券、泡湯按摩等，都能以LINE Pay Money完成行程預定兼享回饋。
LINE Pay Money將持續優化服務體驗與擴增支付據點，陪伴用戶深入日常生活各種消費場景，打造更便利的行動支付體驗。（圖／記者陳姿穎翻攝）
其他人也在看
下場輔選當「最強母雞」！柯文哲出任競選總幹事 看好張啓楷選嘉義市長
面對2026年嘉義市長選舉布局，目前民進黨已提名立委王美惠參選，民眾黨則徵召張啓楷出戰，國民黨人選尚未明朗。柯文哲表示，藍白整合仍需一段協調過程，關鍵在於選擇適當時機進行民調比較，組成一支最強的競選團隊；他強調，自己對張啓楷相當有信心，認為透過民調機制整合資...CTWANT ・ 45 分鐘前 ・ 6
中市中高齡就業獎勵金 最高可領2萬元
台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，此次再加碼就業獎勵金，支持45歲以上已退休及55歲以上市民朋友返回職場再就業，協助中高齡族群穩定就業。勞工局長林淑媛表示，市府推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，115年度獎勵金再加碼，只要設籍台中市且年滿45歲的求職者，向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，每月薪資不低於最低工資標準，在同一事業單位連續工作滿30日可領取最高3,000元，滿90日可領取最高7,000元，滿180日可領取最高1萬元，最高可領取2萬元，鼓勵中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。就服處說明，各項就業獎勵與補助專案，均須透過就業服務站開立推介卡媒合就業，並於同一事業單位連續受僱滿一定期間後，始得申請獎 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
林岱樺形象影片以三大護國產業爲中心
[NOWnews今日新聞]「將希望交給願意承擔的人」，立法委員林岱樺今（2）日發布了最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，這不僅是一段30秒的影像，更是她守護這座城市25年來的深情告白。影片中那句「...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 2
軍演結束後：美國敦促北京保持克制 停止對台軍事壓力
美國國務院強調對話，並稱華盛頓支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 1
半導體銷售創高 國泰00830、00770有除息公告
【記者柯安聰台北報導】法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，...自立晚報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
足球運彩分析》1/3 保守對位消耗戰 巴列卡諾主場迎戰赫塔菲
西甲本輪賽事，巴列卡諾將在主場迎戰作客的赫塔菲。這場比賽在話題性上或許不如豪門對決亮眼，但從戰術層面來看，卻是一場相當典型的節奏博弈，兩隊都不是以進攻火力見長的球隊，反而更習慣在比賽中優先處理防守站位與失誤控制，這也使本場對決從一開始就難以期待快速打開局面。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方的戰術。Yahoo運動運彩通 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
棒球》球芽本壘板獎狀太用心 整片都是刺繡出來的！
出生花蓮的台鋼雄鷹捕手張肇元近日返鄉擔任球芽基金頒獎嘉賓，表揚球芽在花蓮服務的15所學校共121位小球員，其中得到球芽基金獎學金的小球員都會拿到一張本壘板造型獎狀，還是用布刺繡出來、再以人工方式鎖上特製框，不但別具心意，也有珍藏價值。在花蓮地區球芽服務學校共有15所，包括水源國小、新城國小、中原國小自由時報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
櫃買審議通過華洋公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】華洋公司（6983）主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，董事長為邱見泰，推薦證券商係福邦證券及兆豐證券，申請時資本額1.59億元。華洋公司113年...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
無黨籍參選 應佳妤拍影片認「有特權」藍選將憂分裂
國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城案，遭到黨內停權處分，傳出女兒應佳妤可能代母出征，遭到批評「有特權」；應佳妤2日發影片表示「自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，她沒有做錯事」只是應佳妤是否參選，卻始終沒有正面回應，也讓國民黨議員分析，若是應佳妤參選，可能不只會瓜分泛藍選票，恐怕也會拿下部分小草票源。另外，中正萬華選區傳出于美人也將參選，對此她表示「這個年代，所有事情都可能發生。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
飯後立刻運動＝消化不良？研究揭「驚人發現」：減少脹氣、胃食道逆流
血糖控制相當重要。研究發現，用餐後立刻進行散步等運動，能有效降低餐後血糖峰值。但很多人擔心，飯後馬上運動會胃痛，或消化不良，營養師趙強表示，實證顯示，「輕度」運動有助消化，減少脹氣與胃食道逆流的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
燁輝1月盤價漲 鋼市築底向上
近期以來,伴隨國際煤鐵礦原料行情走揚,鋼價有撑品觀點 ・ 18 小時前 ・ 1
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島
中部中心 / 中部綜合報導彰化伸港一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴。另外斗六一名女子開車轉彎不慎，竟然撞上行人庇護島，當場側翻，橫倒馬路上，所幸駕駛自己爬出脫困。庇護島沒看到？女駕駛直接撞上結果翻車了 所幸人沒事還能自行脫困。（圖／翻轉雲林交通違規社群）轎車開車在路口要左轉彎，但疑似轉彎角度沒喬好，結果慘了，砰的好大一聲，撞上行人庇護島，整輛車側翻，目擊民眾嚇壞了。現場在雲林斗六大學路和中山路口，2日上午7點多，女駕駛開車上班途中發生事故，但還好駕駛人沒事，還能自行脫困駕駛疑似開車恍神自撞電桿和消防栓 消防栓斷裂大噴水。（圖／翻攝畫面）另起車禍發生在彰化伸港，休旅車開在伸港中山路上，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻，救護車火速到場，緊急將傷者送醫，其中還有兩名男嬰。路上狀況多，開車上路前，駕駛還是得衡量精神狀況，以免恍神或身體不適，釀成事故發生原文出處：彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島翻車「自行脫困」 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
買房2年！新鄰居少花320萬買同社區 他崩潰：賠得比股票還慘
近期房市景氣下滑引發購屋族焦慮，一名網友分享自身經歷，透露自己於2024年初以1500萬元購入住宅，近日發現鄰居在同社區購屋的成交價僅1180萬元，價格相差竟高達320萬元，讓他聽後心情大亂，忍不住哀號「這房子的貸款還要繳嗎？」中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 75
法稅真改革良心救台灣(168)－落實兩公約平反假案 尊重人權的民主典範
會計師王明懿指出，太極門假案乃因行政機關違誤導致，台灣既然已將國際人權兩公約內國法化，政府各部門有「政治責任」與「法律義務｣，提供有效救濟。即使是確定判決，行政機關仍有義務依《行政程序法》第117條自行撤銷違法稅單；法院也有義務直接援引兩公約給予有效救濟；而立法機構也有義務針對司法程序中再審之阻礙，儘速修法以提供權利救濟之途徑。會計師莊美慧表示，聯合國人權事務委員會第22號一般性意見指出，內在信仰自由為絕對權利，外在實踐須以法律為依據。太極門是古老氣功武術修行門派，屬於公政公約第18條宗教或信仰團體之範疇。太極門案中，國稅局未查證即課稅並重罰，甚至拍賣道場預定地，違反公政公約保障的宗教信仰自由，破壞修行團體的正常運作，與國際人權標準明顯背道而馳。前檢察官黃靖珣律師表示，近 ...台灣新生報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
獨家／機車掛雪鍊也能衝合歡山？ 警：管制期仍禁止
獨家／機車掛雪鍊也能衝合歡山？ 警：管制期仍禁止EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
美上訴法院：加州禁止公開持槍違憲
美國一處上訴法院2日裁定，加州在大部分地區禁止公開攜帶槍枝的法令違憲。 位於加州舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院(9th U.S. Circuit Court of Appeals)一個合議小組，在一起有關加州禁止在人口超過20萬的郡公然帶槍的案件中，以2比1裁定支持一名擁槍者，認定這項規定侵犯了美國憲法第二修正案保障的持有與攜帶武器權利。 由民主黨治理的加州擁有美國最嚴格的槍枝管制法律之一，在加州約有95%人口住在超過20萬人的郡。 由共和黨籍美國總統川普(Donald Trump)任命的巡迴法官范戴克(Lawrence VanDyke)表示，根據美國最高法院2022年具有里程碑意義的槍枝權利裁決，加州的這項法律站不住腳。 由保守派佔優勢的美國最高法院，在2022年以6比3在「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)中裁定，現代槍枝管制措施必須「跟美國歷史上的槍枝管制傳統保持一致」，確立了限制槍枝的新法律標準。 范戴克2日發表的意見獲得另一位川普任命法官的支持。范戴克表示，全美有超過30個中央廣播電台 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
到南韓吃1海鮮噴4萬醫藥費！一家4口上吐下瀉全送醫
生活中心／杜子心報導南韓釜山近年成為不少台灣旅客出國首選，直飛航班多、物價相對親民，加上靠海城市特色鮮明，札嘎其市場、青沙浦等海鮮景點幾乎是行程必排，美食清單中更少不了現烤扇貝、貝類與牡蠣。不過近期卻陸續有台灣遊客在社群平台分享，赴釜山旅遊期間吃完海鮮後，出現嚴重嘔吐、腹瀉，甚至得送醫急診的狀況，其中一名網友更透露，一家四口吃了一餐烤扇貝後，每個人都接連送醫，總醫藥費逼近新台幣4萬元。貼文引發不少旅客也分享自身經歷。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 6
陳沂遭欠款拖半年！曝離譜理由搞消失 怒嗆「剩一塊錢也會要到底」
網紅陳沂經常點評時事，也接不少業配。她今（2日）在臉書發文，透露「被廠商欠款的經歷」，直言「欠錢沒有在欠過年的」，痛批廠商不誠實面對債務、反覆找藉口拖延款項的行為非常可惡，更憤怒說：「還好意思情勒我，就算剩下一塊錢我也會要到底！」鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發起對話
中國拉友軍 習、李1／5將會晤
中日關係緊張之際，中韓元首兩個月內罕見二度會面，反映中國有意拉攏韓國。韓國總統李在明將於4日起訪問中國，並將於5日在北京與中國國家主席習近平舉行會談。隨李在明訪中的還有重量級韓國企業代表團，包括三星、LG、SK海力士及現代四大集團，尋求深化雙邊經貿合作。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 1