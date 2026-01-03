新開通LINE Pay Money且完成任務抽LINE POINTS 99點

▲截至1月28日，LINE Pay Money 新會員完成開通並於實體店家單筆消費滿99元，即有機會抽中 LINE POINTS 99 點。

購買「LINE Pay找體驗」娛樂票券行程最高享18%回饋

【記者 陳姿穎／台北 報導】LINE Pay Money持續回饋新會員，截至1月28日，只要新開通帳戶，並完成一筆實體店家消費且單筆滿99元指定任務，即可參加幸運轉轉樂一次，有機會抽最LINE POINTS 99點，付款任務可選用信用卡或LINE Pay Money帳戶餘額付款；開通帳戶後也同享LINE Pay各項活動回饋及LINE POINTS累積與使用！

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，開通成為LINE Pay Money會員後，即可「連結銀行帳戶」進行「儲值」與「提領」，目前提供19間合作銀行均享0手續費，會員即可選擇以LINE Pay Money帳戶餘額進行日常生活支付、繳交超過5,000項生活繳費項目。LINE Pay Money也提供「聊天室轉帳」、「轉帳邀請」、「好友分帳」等功能，好友聚餐、外出旅遊結帳更輕鬆。

深受用戶喜愛的「LINE Pay找體驗」平台，提供多元娛樂與票券選擇，如選用LINE Pay Money帳戶餘額付款，即日起至3月底，同享每週一到五，單筆不限金額消費LINE POINTS 10%回饋，每週六日享最高LINE POINTS 18%回饋，國內外景點、台灣高鐵或JR Pass等交通票券、泡湯按摩等，都能以LINE Pay Money完成行程預定兼享回饋。

LINE Pay Money將持續優化服務體驗與擴增支付據點，陪伴用戶深入日常生活各種消費場景，打造更便利的行動支付體驗。（圖／記者陳姿穎翻攝）