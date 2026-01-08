新開「早午餐」貴出台北天花板？ 荷包蛋「1份140」

民生東路上一家新開早午餐店試營運才兩天就引發熱烈討論。（圖／東森新聞）





早餐價位出現新天花板？一份早午餐你覺得多少錢算合理？民生東路上一家新開早午餐店試營運才兩天，就引發熱烈討論，因為一份早午餐要價580，就連荷包蛋一份140，被批評是把顧客「當盤子」。但也有吃過顧客緩頰，覺得吃「精緻氣氛」這價格並不算貴；當事店家也回應，謝謝大家的支持關注與指教。

華麗裝潢、半開放式廚房，美式經典早餐整桌擺滿，新開早午餐店狂催行銷宣傳。

餐酒館品牌「貓下去」，承接民生東路上經典美式餐廳「双聖」舊址，打造全新品牌「民生早午餐」，沒想到試營運不到兩天，就因為餐點價格引起爭議。

顧客貼出店內，早餐盤培根沙拉薯餅麵包跟蛋一盤竟然就要580，還要加服務費，三個人各點一份餐加一杯飲料，就要兩千多，驚呼到底是我太窮，還是台北已經是這個物價。

民眾：「（早餐盤）250，250？（580），啊哈哈哈差這麼多，五百多？貴，450？（580），喔等下去吃吃看，我才可以吃到有沒有這個價值。」

再攤開菜單來看，蛋餅、炒蛋，甚至荷包蛋一份就要140，Google評論被洗到剩1.8顆星，開酸「上好美盤」，但店面訂位依舊全滿，吃過顧客這樣看。

吃過顧客：「單點了一個早餐拼盤，然後一個豬排、三明治、一個鬆餅，還有一杯拿鐵，（那這樣多少）1400，知道很貴，但不知道這麼貴，吃個精緻還可以，會啦如果帶家人、帶小朋友，會再來體驗一次看看，現在物價都上漲怎麼會貴，他環境那麼好。」

部分顧客能接受，業者也號稱餐點和天母全統、台南「蜷尾家」一街咖啡，等名店合作，對此「貓下去」也回應，目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，會繼續努力做得更好，580的早餐盤和140的「荷包蛋」到底貴不貴，依消費者「荷包」，和整體用餐體驗，每個人感受不同。

