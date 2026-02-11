新電信三雄1月營運成績單 台灣大奪獲利寶座

圖右為台灣大哥大董事長蔡明忠與右下為台灣大哥大總經理林之晨資料照。 圖: 台灣大哥大/提供

[Newtalk新聞] 新電信三雄時代，今年(2026)元月創佳績，中華電自結合併營收204.1億元、年增12.2％，創歷年同期新高。台灣大以每股稅後純益（EPS）0.46元，奪下電信每股獲利王寶座。遠傳合併營收、EPS創同期新高，合併EBITDA創單月歷史新高。

以下是中華電信1月營運成績單：

中華電信公布1月自結合併營收為204.1億元，營業淨利為44.1億元，稅前淨利為44.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.7億元，EBITDA為78.0億元，EPS達0.43元。

廣告 廣告

中華電信表示，1月份受惠強勁的資通訊業務成長、亮眼的手機銷售表現與子公司貢獻，合併營收較去年同期成長12.2%，創下歷年同期新高，為2026年開春開啟精彩序幕。

1月份資通訊業務成長力道強勁，營收年成長超過50%，表現亮眼。受惠於政府大型稅務專案、IDC機房建置案，以及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收均呈現雙位數的年成長表現。中華電信表示，公司具備涵蓋平台建置、系統維運、資安防護及智慧聯網的跨領域整合設計實力，深獲客戶信賴與肯定，此為推升資通訊營收大幅成長的重要原因，未來也將繼續提供企業客戶全方位資通訊服務解決方案，維持成長動能。

電信核心業務方面，固網寬頻業務持續受惠數位轉型帶動的升高速網路需求，1月份300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增13.4%，帶動營收年增率達3.0%。行動服務營收年成長率亦達3.1%，主要因升速5G客戶數持續增加與漫遊業務持續成長，帶動行動月租營收與行動數據通信營收皆穩健成長。

以下是台灣大1月營運表現：

電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，合併營收較去年同期成長4%。其中，Telco消費電信本業在永續成長根基策略奏效下，動能持續增溫，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，月租用戶月退租率亦降至歷史新低，僅0.53%。Telco 企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上。

Telco Tech新科技事業中，影音業務本月亦貢獻營收成長。獲利方面，受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化，合併營業利益及稅後淨利皆呈雙位數成長，分別年增16%及21%，帶動本月EPS達0.46元。

1月份自結合併營收171.5億元，營業利益20.6億元，稅後淨利14.1億元，稅後EPS為0.46元。

台彎大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。董事會已於1月27日通過115年度資本支出計劃共82.4億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，行動業務相關資本支出較前一年度董事會通過金額下降約一成。上述資本支出款項之支付，將依工程實際執行進度請款。

以下是遠傳1月營運成績單：

遠傳電信1月份自結營利概況，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，2026年1月份合併總營收達到96.63億元，年成長率達11.6%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利分別達到33.90億元與12.89億元，年成長率分別為8.7%與20.4%；1月份單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.36元。1月份合併總營收及每股盈餘（EPS）皆創下同期歷史新高，合併EBITDA更創下單月歷史新高，為2026年開局創下亮眼佳績。

遠傳1月份行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，持續領先同業。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達到52.52億元，創下同期歷史新高，並寫下自2021年3月以來連續59個月正成長的紀錄。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市內湖民宅火警！一度多人受困 警消救出4人

揭高金素梅涉貪案「灰色鍊金術」吳靜怡：別再消費善良的原住民