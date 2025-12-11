新電信三雄11月成績單 台灣大單月獲利EPS甩開中華電
[Newtalk新聞] 新電信三雄公布11月財報成績單，台灣大單月營收與獲利雙雙超越中華電（2412），單月每股盈餘（EPS）達0.47元，高於中華電的0.44元。但以累計前11月獲利來看，中華電仍是獲利王，累計每股獲利4.64元；台灣大、遠傳（4904）分別為4.34元與3.45元。
以下是中華電11月營收成績單內容：
中華電公布11月自結合併營收為214.5億元，營業淨利為37.9億元，稅前淨利為45.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.6億元，EBITDA為71.8億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。
中華電表示，11月份整體合併營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。本月在核心業務穩健發展的基礎上，公司策略性投資佈局亦實現了階段性的投資效益，進一步推升本月稅前淨利，整體營運績效表現亮眼。
11月電信核心業務表現亮眼，持續超越同業。行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%。主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;本月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。
11月整體資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，本月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。
累計至2025年11月，中華電信合併營業收入達2,128.5億元，營業淨利為451.2億元，稅前淨利為467.4億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。
以下是台灣大公布11月營收與營運表現：
台灣大11月營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙十一帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%，合併營業利益年增10%，稅後淨利年增7%，EPS達0.47元。
11月份自結合併營收231.1億元，營業利益22.3億元，稅後淨利14.2億元，EPS為0.47元。114年自結累計前十一個月營收1,807.2億元，營業利益192.8億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。
台灣大財務長兼發言人張家麒表示，SGF永續成長根基策略奏效下，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%。此外，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成。
以下是遠傳11月營運成績單：
遠傳電信11月受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，11月合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）同步再創單月歷史新高。11月合併總營收延續成長動能，連續3個月破百億，達103.12億元，年成長率10.5%；合併EBITDA達到32.13億元，年成長率5.6%。11月稅後淨利10.97億元，每股盈餘（EPS）為0.30元。
累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達到990.05億元、347.33億元和124.28億元。累計每股盈餘（EPS）為3.45元，展現穩健的獲利能力。
遠傳11月份行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，持續領先同業；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續攀升，帶動11月整體行動服務營收上揚，達新台幣52.43億元，年成長率2.1%，創下自2021年3月以來連續57個月正成長的佳績。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
川普政府要脅國際刑事法院「不得調查川普及政府高官」 否則將祭出新制裁
全聯倉儲大火釀9死！滿1年前夕 全聯、承包公司14人遭起訴
其他人也在看
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
高階銅箔需求大爆發！這「PCB大廠」營收飆46個月新高 股價勁揚逾半根、爆出145億成交額
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（10）日開盤小漲8.16點至28,190.76點，最高一度上漲179.3點至28,361.90點；截至上午10時49分暫報28,318.67...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 114
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 5 小時前 ・ 2
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
BBU族群嗨漲！順達飆逾7% 錸德挾逾2萬張大量鎖漲停 逾9千張排隊等買
BBU族群今（11）日續強，錸德（2349）挾2.7萬張成交量強鎖漲停12.8元，仍有逾9千張買單高掛，帶動同集團錸寶（8104）漲逾半根停板，指標股順達（3211）也在盤中大漲超過7%，激勵新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）、系統電（5309）等連袂上揚，成為盤面吸金指標之一。分析師指出，錸德近期量滾量上攻，12月以來走出強勢行情，只要未見大量長黑反轉訊號，仍具備續強空間。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
泡泡瑪特股價狂瀉41%！這「熱門角色」溢價腰斬
財經中心／李明融報導中國玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下推出許多熱門IP，受到全球不少偶像、名人喜愛，人氣直線上升，粉絲也紛紛跟著瘋搶入手，其中最熱門角色Labubu在二手市場價格不斷被哄抬，曾有原價400元被炒到超過3萬元的情形，成為該品牌的金雞母。不過在2025年下半年開始，股價慘遭重擊，從8月底衝上339.8港元高點後急轉直下，短短數月蒸發逾40%，9日上午股價僅剩194.3港元，外國報告也分析泡泡瑪特未來影響營收的關鍵。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 5
13檔業績創高 法人搶進場
全球股市2025年熱鬧非凡，台股更是一舉飛越諸多關卡、締造多項里程碑，而隨時序進入2025年底，上市櫃公司也迎來今年最後一波業績公布，11月營收全數出爐，統計共有87家公司11月營收創下歷史新高，家數較前月明顯成長，台新新光金（2887）、廣達（2382）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等13檔本月來獲得法人買超力挺，成為投資人關注焦點。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 10
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
高股息、市值型ETF大對決！AI下個階段 布局哪種ETF更能賺？年終獎金要梭哈還是慢慢布局股市？
高股息ETF年年配息，市值型ETF默默成長，投資人到底該選哪一種才能真的賺到獲利？本集Yahoo TV《進擊的荷包》邀請證券分析師股添樂進行分析，他直言高息ETF仍可續抱，並教戰2026年AI狂熱續燒的ETF布局方向。領到年終想前進股市，該選單筆all in還是分批進場？專家分析兩種操作的優缺點。投資新手村進入「K線進階班」，哪種型態有低接買盤？哪種暗藏獲利了解賣壓？一次看懂六大紅K線圖代表的涵義。荷包診聊室聊到「川普投顧」，最近川普大買債券，債市後市如何？進擊的荷包 ・ 1 天前 ・ 發起對話
真正亞洲一哥！台積電市值超越沙烏地阿美
真正亞洲一哥！台積電（2330）在美存託憑證ADR昨天美國時間9日收盤303美元，並以市 值1.573兆美元（折合新台幣約49兆元），超越沙烏地阿拉伯石油公司Saudi Aramco「沙烏地阿美」的1.568兆美元，成為全球第8大、亞洲第一大市值企業。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 32
鴻勁站上3185元再創歷史新天價 盤中市值超車台光電
AI裝置需求旺！封測設備大廠鴻勁（7769）今（11）日股價再創新高，截至上午9時40分，衝高至3,185元，上漲逾1.2%，市值也跟著水漲船高來到5733億元，以些微差距超車台光電（2383）。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一表看13家金控前11月合賺5604億元超越去年 創史上第二高
13家上市金控11月獲利全數出爐，合計單月賺進590.87億元，月減二成；累計前11月已賺進5604億元，已高於2024年同期的5519億元（不計新光金），年增率1.54%。《Yahoo股市》彙整各家金控單月及累計前11月排名大洗牌，單月國泰金拿下獲利王，累計富邦金以8.35元拿第一及三冠王。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
玉山金納入0056「有抬轎行情」？ 專家示警：小心他玩你丟我撿
台股近期受美國聯準會（Fed）可能降息消息激勵，昨（8）日外資及陸資買超新台幣140.87億元，連續5個交易日買超，其中玉山金（2884）成交量達4.94萬張，為金融股買盤之冠。「不敗教主」陳重銘今（9）日表示，玉山金開盤大漲，主要原因是被0056納入，投資人先買進然後等待0056抬轎。他提醒小心他玩「你丟我撿」遊戲。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3