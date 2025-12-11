新電信三雄11月成績單 台灣大單月獲利EPS甩開中華電

圖右為台灣大哥大董事長蔡明忠與右下為台灣大哥大總經理林之晨資料照。 圖: 台灣大哥大/提供

[Newtalk新聞] 新電信三雄公布11月財報成績單，台灣大單月營收與獲利雙雙超越中華電（2412），單月每股盈餘（EPS）達0.47元，高於中華電的0.44元。但以累計前11月獲利來看，中華電仍是獲利王，累計每股獲利4.64元；台灣大、遠傳（4904）分別為4.34元與3.45元。

以下是中華電11月營收成績單內容：

中華電公布11月自結合併營收為214.5億元，營業淨利為37.9億元，稅前淨利為45.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.6億元，EBITDA為71.8億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。

中華電表示，11月份整體合併營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。本月在核心業務穩健發展的基礎上，公司策略性投資佈局亦實現了階段性的投資效益，進一步推升本月稅前淨利，整體營運績效表現亮眼。

11月電信核心業務表現亮眼，持續超越同業。行動服務營收成長動能強勁，年增率達4.2%。主要受惠於5G升速方案與iPhone 17新機銷售熱銷之雙重利多，有效帶動高資費用戶穩健成長;本月行動月租型客戶數持續成長，月租型ARPU年成長3.0%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。在寬頻業務方面，「速在必行3.0」方案持續發揮效益，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增2.9%至813元，帶動寬頻業務營收年增率達2.7%。

11月整體資通訊營收年增13%，主要由IDC與雲端、智慧聯網及資安業務的優異表現帶動。在IDC與雲端服務方面，除既有設備代管收入穩定外，本月更受惠於多項機房建置專案完成，大幅推升IDC與雲端營收年增率達27%。此外，智慧聯網及資安服務持續受惠於智慧建築、智慧能源及政府相關專案完工挹注，營收年增率亦達雙位數成長。

累計至2025年11月，中華電信合併營業收入達2,128.5億元，營業淨利為451.2億元，稅前淨利為467.4億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

以下是台灣大公布11月營收與營運表現：

台灣大11月營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙十一帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%，合併營業利益年增10%，稅後淨利年增7%，EPS達0.47元。

11月份自結合併營收231.1億元，營業利益22.3億元，稅後淨利14.2億元，EPS為0.47元。114年自結累計前十一個月營收1,807.2億元，營業利益192.8億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，SGF永續成長根基策略奏效下，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%。此外，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成。

以下是遠傳11月營運成績單：

遠傳電信11月受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，11月合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）同步再創單月歷史新高。11月合併總營收延續成長動能，連續3個月破百億，達103.12億元，年成長率10.5%；合併EBITDA達到32.13億元，年成長率5.6%。11月稅後淨利10.97億元，每股盈餘（EPS）為0.30元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達到990.05億元、347.33億元和124.28億元。累計每股盈餘（EPS）為3.45元，展現穩健的獲利能力。

遠傳11月份行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，持續領先同業；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續攀升，帶動11月整體行動服務營收上揚，達新台幣52.43億元，年成長率2.1%，創下自2021年3月以來連續57個月正成長的佳績。

