新電信三雄EPS揭曉！台灣大5月、累計EPS雙冠王

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圖右為台灣大哥大董事長蔡明忠與右下為台灣大哥大總經理林之晨資料照。 圖: 台灣大哥大/提供

[Newtalk新聞] 新電信三雄5月獲利表現分別為：台灣大哥大0.50元居冠，中華電信0.44元居次，遠傳電信0.37元居後。整體差距不大，但已呈現出各自獲利結構差異：台灣大受惠多元事業與轉投資挹注表現較強，中華電維持穩健高獲利品質，遠傳則持續受惠5G滲透與企業資通訊成長，三強格局仍穩定並行。

以下是中華電信的5月營運成績單：

中華電信（10日）公布115年5月自結合併營收為195.2億元，營業淨利為43.5億元，稅前淨利為43.9億元，歸屬於母公司業主之淨利為33.6億元，EBITDA為77.7億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。

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中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續，以及子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長，5月份營運表現持續亮麗。當月合併營收較去年同期成長5.4%，營業收入及EBITDA亦雙雙創歷年同期新高，展現穩健的成長動能與經營成果。

在資通訊業務方面，5月份營收達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能。其中，AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動相關收入持續挹注；同時，依企業客戶需求量身打造的專屬雲端服務表現亮眼，推升IDC及雲端業務營收年成長近30%。此外，財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，進一步挹注資通訊業務成長。

固網寬頻業務同樣維持良好成長表現。隨著市場對高速頻寬需求持續提升，5月份300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加3.4%，顯示用戶升速趨勢持續深化。此外，透過固網寬頻申辦Hami Video的客戶數在近期顯著增加，不僅挹注影視營收，也展現公司跨產品整合策略之成效。

另一方面，隨國內電路建置專案陸續完工，整體電路出租營收年成長14%，反映客戶對高品質網路基礎建設需求持續提升，也展現中華電信在網路基礎建設與數位轉型服務之競爭優勢。

累計至2026年5月，中華電信合併營業收入達1,000.1億元，營業淨利為222.8億元，稅前淨利為224.6億元，歸屬母公司業主淨利為172.0億元，每股盈餘2.22元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

以下是台灣大哥大營運成績單：

台灣大哥大5月三大成長引擎營運表現續創佳績：Telco電信本業方面，用戶持續升級5G，獨門方案助力下，智慧型手機月租用戶ARPU及行動服務營收皆年增3%，且月租用戶退租率維持在0.5%之低點；家戶事業營收亦有9%年成長。

Telco 企業事業方面，受惠去年底啟用AI資料中心，隨NVIDIA Reference Platform Partner GMI Cloud進駐，持續貢獻營收動能。Telco Tech科技事業方面，momo營收年增4%，已連續三月呈現正成長；品牌電商事業成長持續強勁，遊戲代理與「大哥付 隨帳收」電信帳單代收等業務本月亦表現亮眼。

獲利方面，各項業務動能齊發與營運效率持續優化，合併營業利益年增21%，加上權益法投資收益成長等貢獻，推升稅後淨利年增51%，EPS達0.5元。

5月自結合併營收164.4億元，營業利益20.4億元，稅後淨利15.2億元，稅後EPS為0.50元。115年自結累計前五個月合併營收818.9億元，營業利益99.7億元，年增18%，稅後淨利為70.9億元，年增24%，稅後EPS為2.34元。

以下是遠傳5月營運成果：

遠傳電信（10日）5月自結營利概況。受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。5月份合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利分別為95.02億元、33.72億元與13.27億元，年成長率為13.7%、7.7%、14.1%。每股盈餘（EPS）達新台幣0.37元，延續成長動能。

累計至今年5月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利分別為468.46億元、167.42億元與63.45億元，年成長率為9.0%、6.6%與16.1%；每股盈餘（EPS）為新台幣1. 76元，營運穩健增溫。

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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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