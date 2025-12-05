■新青安倒數！觀望潮轉換為實質買氣 新成屋自住客湧現提前卡位

文．理財周刊新聞中心

史上最優惠的房貸政策新青安貸款，預告將於2026年7月退場，各大公股銀行湧現首購族，有購屋打算的您，請把握新青安末班車的上車時間點！新青安貸款在推動近兩年後將畫下句點，屆時利息補貼將取消，寬限期也會縮水，近期市場湧現一波最後上車的自住買盤，位於土城司法園區的新成屋案「紅布朗花園」即將交屋，新青安上路帶動首購族積極成家，隨著政策逐步做調整，利率環境翻升，對於將交屋可即刻申貸的新成屋「紅布朗花園」，近期詢問度顯著提升，受到首購族自住客的高度關注。

萬大線二期、司法園區建設雙引擎啟動 土城建設紅利推升自住買盤

「紅布朗花園」位於土城暫緩重劃區南側、司法園區第一排，北側為遠東通訊園區與中和軟體園區，南朝永寧科技園區和頂埔科技園區， GOOGLE、Amazon、愛立信等國外大廠進駐，形塑出一條完善的產業廊道，為台灣科技新門戶，「紅布朗花園」鄰近土城市區商圈，享有重劃區純住宅區的寧靜氛圍，高綠覆率的宜居環境，伴隨土城醫院的啟用、中央產業園區擴大、司法園區計畫，未來待萬大線二期動工後，提升區域通勤可及性，「紅布朗花園」近鄰的萬大線LG10清水站，可轉乘板南線至頂埔站接軌三鶯線，從中正紀念堂起站銜接淡水信義線與松山新店線，可望提升土城到雙北的通勤效率，通勤路網交通，預計2027年啟用的金城交流道可串聯國道3號，區域連結性大幅提升，在就業人口紅利與新住宅產品也同步成長，對於青年家庭與首購層相當具有吸引力。

司法園區純住宅產品 19-27坪滿足首購剛性需求

司法園區稀有純住宅產品「紅布朗花園」，斬龍山遺址文化公園綠意環繞，約3分鐘近取清水國小、中正國中、清水高中12年國教資源，以及土城醫院豐富資源，10分鐘抵達延吉、裕民、民德路與家樂福商圈，1335坪大基地，規劃地上15層建築地標，鄰近校園、千坪大公園綠地環抱，屬於土城純文教住宅區。

全案規劃19-27坪、2~3房設計，精準鎖定雙北自住客，17 坪適合單身或新婚族， 25–29 坪為稀有的小坪數３房，在高房價的雙北市場中，「紅布朗花園」具備有稀缺性。全區共373 戶，其中366戶住家、5戶店面與2戶透天，1335坪基地保留大尺度空間給公設，戶戶更嚴選建材，為自住客提升居住的舒適性。

專案經理表示，萬大線二期建設持續推進，以及司法園區周邊建設陸續到位，土城住宅需求逐步轉強，「紅布朗花園」即將交屋，17–29坪的自住主流產品定位更貼近剛性需求，又總價帶相對可控的個案，率先承接這波難得買氣，未來隨著軌道經濟發酵，司法園區周邊居住價值，有望再進一步提升，隨著新青安政策進入倒數，首購族更該把握機會成家。

圖說：未來金城交流道串聯國道三號，帶動土城交通網全面升級。(圖片提供：紅布朗花園)

