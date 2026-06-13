新青安優惠7月底落日 揹千萬房貸月付3.3萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新青安優惠政策將於今(2026)年7月底屆期，首批房貸戶也將陸續從「只付利息」進入「本息攤還」階段，還款壓力明顯升高。根據公股銀行試算，若以貸款1,000萬元、期間40年、寬限期3年估算，目前每月僅須支付利息約1萬4,792元；一旦寬限期屆滿、開始本息攤還，且利率補貼同步退場，月付金額將跳升至約3萬3,336元，等於單月多出1萬8,544元，對首購族資金調度將是一大考驗。

新青安自2023年8月上路後，主打低利、長年期與寬限期，成為近年首購族買房的重要支撐。依照現行方案，補貼後一段式利率約1.775%，其中政府補貼0.375%、公股銀行補貼0.125%，合計補貼0.5%；若優惠到期後未再延長，利率將回升到2.275%。也就是說，借款人未來可能不是單純多繳一點利息，而是同時面臨利率回升與開始還本兩道壓力。

廣告 廣告

即使尚未超過寬限期，但只要利率補貼退場，房貸戶每月支出就會先增加。同樣以貸款1,000萬元計算，利率由1.775%升至2.275%後，寬限期內每月利息由約14,792元增至約18,958元，單月多出4,166元。雖然增幅低於本息攤還後的月付壓力，但對剛購屋、裝潢支出尚未完全消化，或家庭現金流較緊的首購族而言，仍須提前納入支出規畫。

同時，市場關注「新青安2.0」是否銜接上路。據悉，財政部已研擬新方案，最快8月1日接棒上路，實施期程可能拉長至7年，利息補貼則改採「前段支持、後段退場」模式。前3年延續原有補貼架構，第4年起政府補貼逐年減少，至第6年退場，公股銀行補貼可望延續至第7年。不過，相關細節仍待行政院最後拍板。

與現行版本相比，新青安2.0最大變化在於加入排富與資格限制。初步規畫貸款人年收入上限擬訂為200萬元，房屋總價也設有天花板，如台北市可能以3,500萬元作為門檻。並新增年齡限制，借款人須50歲以下，且年齡加上貸款年限不得超過80年。至於貸款額度、最高成數、最長年限與寬限期，則仍朝維持1,000萬元、最高8成、最長40年及寬限期5年的方向擬定。

為強化對成家與育兒族群的支持，新制也可能針對「婚育宅」提供加碼，貸款額度有機會由一般上限再提高，最高來到1,500萬元。換言之，新青安2.0若順利推出，政策方向將從普遍性的低利優惠，逐步轉向排富、限縮投機疑慮，並將資源集中於真正自住與婚育需求。

銀行業者提醒，對既有新青安房貸戶而言，無論2.0方案如何規畫，最須先面對的仍是自身還款能力。借款人應在寬限期結束前，先以未補貼利率試算本息攤還後的月付金額，並預留數個月房貸支出的現金緩衝。若已出現資金調度壓力，也應及早與往來銀行聯繫，在規定範圍內評估調整年限、申請寬緩措施或重新安排還款方式，避免優惠期結束後才發現支出超出負擔。

原文出處

延伸閱讀