新青安利息補貼 公股銀促退場

新青安優惠房貸即將在民國115年7月31日屆期，根據了解，財政部12月10日與金控董總例行會議中，除請專家演講明年經濟與房市景氣展望，將會觸及檢討新青安政策是否繼續延長與調整。預料多數公股銀將在會中爭取新青安補貼落日，不再給予0.125％的利息補貼，並拿掉過於寬鬆的年限、寬限期，恢復到原青安貸款。

公股銀行自111年3月23日起，即補貼青安貸款利息半碼，利率為0.125％。到了112年8月為了促進年輕人買得起房，政府推動「新青安貸款」，公股銀持續補貼半碼、內政部住宅基金補貼1碼，為0.25％。到113年3月底央行升息，住宅基金再擴大補貼半碼，合計新青安目前給予利息優惠2碼，低了0.5％。

以新青安一段式方案來說，利率僅1.775％，額度從原本800萬調整為1000萬、年限從30年延長為40年、寬限期從3年延長為5年。

對於新青安政策的改革檢討，包含補貼是否退場、條件是否要調整。各公股銀除希望不要再利息補貼，貸款條件也期盼重新調整。

在利息補貼之下，新青安利率有定錨效應，與房貸市價愈差愈大。目前市場上「最便宜」的公務員購屋專案貸款「築巢優利貸」利率也要2.185％、一般優質客戶利率更從2.5％起跳，以貸款千萬來計算，每月本息負擔相差數千甚至是上萬元。加上政府要求「首購」、「新青安」需求要先滿足，公股銀房貸業務幾乎沒有利潤，只好藉小額信貸、財富管理等業務提升消金獲利。

至於新青安違規情形，據財政部調查公股銀行辦理情形，被銀行查獲違規出租、或者利用人頭套利，到今年9月底已經有6568件，追回利息1.33億元。

公股銀主管透露，一般正常房貸還款年限最多30年，甚至10多年內就能還完，新青安貸款年限40年，意味低報酬的資金回流緩慢、期間拉長，不能更有效地運用，希望新青安年限、寬限期也能重新檢討，或者恢復為30年、3年。

展望明年度房市、房貸，公股銀主管認為，明年建商「交屋」仍在高峰期，預期房貸延續今年的情勢繼續微幅成長，幅度約5％以內，房市仍以剛性需求為主，持續量縮、價持穩或微跌的狀態。