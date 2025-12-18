新青安助攻 5大銀行11月新承做房貸月增36.71億

（中央社記者趙敏雅台北18日電）中央銀行今天公布11月5大銀行新承做購屋貸款金額為新台幣588.07億元，較10月增加36.71億元，利率降至2.301%。央行官員說明，主要是新青安貸款增加，新青安房貸占比也從40.01%升至45.15%。

央行統計，11月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.119%，較10月的2.187%下降0.068個百分點，主因週轉金貸款利率較10月下降所致。

廣告 廣告

觀察各類貸款當中的購屋貸款，新增房貸為588.07億元，較10月增加36.71億元；利率下跌0.012個百分點，下滑至2.301%。

央行官員說明，11月5大銀行新承做購屋貸款金額上升，主要是因新青安貸款增加，撥款也比較多，之前好像有排撥的問題，後來慢慢變得比較順暢。

央行官員表示，11月新承做新青安房貸占5大銀行新承做房貸的占比上升，從40.01%升至45.15%。由於新青安房貸利率較低，使11月整體房貸利率下降。

央行也公布11月消費者貸款及建築貸款餘額統計，11月購置住宅貸款金額為11兆5292億元，月增427億元，年增率4.81%，年增率為民國112年8月以來新低。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，月增35億元，升至3兆4634億元，年增率0.68%。（編輯：楊凱翔）1141218