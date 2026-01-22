新青安反提振房市 央行建議可採2調控措施

▲中央銀行最新一期季刊指出，2023年8月實施的新青安貸款大幅提高其購買房屋的價格，對整體房市具明顯刺激效果，可能對整體房貸市場與房屋交易產生影響，並抵銷央行選擇性用管制的部分效果。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行最新一期季刊指出，2023年8月實施的新青安貸款，透過提高貸款額度至1000萬元、延長年限至40年、提供優惠利率等措施，顯著增加受影響借貸者的新增房貸金額，大幅提高房價，對整體房市具明顯刺激效果，可能對整體房貸市場與房屋交易產生影響，特別可能部分抵銷央行透過選擇性信用管制政策以穩定房市的效果，建議未來政策設計可考慮採用無寬限期等市場化工具，還有適度針對有房者新增第1戶房貸進行調控，以擴大政策影響範圍。

央行新一期季刊以「評估2020年以來我國相關健全房市措施的政策效果」為主題，內文指出，在中央銀行多波選擇性信用下，分析2020年12月針對第3戶房貸、2021年9月針對特定地區第2戶房貸無寬限期，以及2023年6月進一步降低特定地區第2戶貸款成數上限等三波政策。

實證結果顯示，第1波政策使第3戶房貸成數降低約8.7個百分點、新增房貸金額下降21-22%、房屋購買價格與單價分別下降6%及8%，有效抑制高槓桿借款。第3波無寬限期政策透過提高還款壓力，使新增房貸金額下降4-5%、房屋購買單價大幅下降17%。

整體而言，信用管制有效影響目標對象的借貸行為與購屋選擇，但對整體房貸市場影響相對有限，主因受管制的第2戶以上房貸僅占市場約20%。

不過，在央行實施選擇性信用管制期間，另一個對房貸市場與房屋購買價格有重要影響的政策，就是2023年8月推行的「新青安貸款」，實施期間至2026年7月31日止。相較於舊制，新制將貸款額度提高至1000萬元，並延長貸款年限至40年，同時提供5年寬限期。

此外，新方案提供更具競爭力的優惠利率，介於1.565%至1.865%之間，遠低於一般房貸2%以上的利率水準。這些變革大幅提升了方案的吸引力。

然而，隨著新青安貸款使用率的增加，央行也坦言，可能會對整體房貸市場與房屋交易產生影響，特別是可能部分抵銷央行透過選擇性信用管制政策以穩定房市的效果，這也突顯了政府在推動青年購屋協助與房市穩定之間需要取得平衡的重要性。

央行建議，未來政策設計應兼顧金融穩定與住房可負擔性，並可考慮採用無寬限期等市場化工具及適度針對有房者新增第一戶房貸進行調控，以擴大政策影響範圍。

根據央行最新統計，去年12月5大行庫（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸635.4億元，月增47.33億元，為5個月來最佳水準。央行表示，主要是年底交屋潮湧現，單月新增房貸規模明顯回升，但新青安方案接近尾聲，新青安僅約11億元，以非新青安貸款類型增加較多。在利率部分，去年12月新承做房貸利率連2降，月減0.003個百分點，下滑至2.298%。

若就2025年全年觀察，5大行庫新承做房貸金額7694.49億元，較2024年的1兆1632.19億元，大減3937.7億元，年減33.9%，但規模仍高於2024年之前的水準。

