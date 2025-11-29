新青安只到明年7月！他猶豫「要不要衝？」 網點關鍵：沒有更好的選擇

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價不斷飆升，不少首購族在買房前，除了考慮地段、坪數外，貸款方案也得精打細算，尤其在新青安政策即將截止、利率持續變動的情況下，民眾更顯得格外猶豫。近日，有網友發文表示，自己看到「新青安」只剩最後幾個月，擔心錯過優惠後會無法享有相同條件，因此猶豫是否該搶在期限內申請。

有網友猶豫是否該申請新青安（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「現在貸款還是新青安優先？」為題發文，指出新青安即將在明年七月底截止，除了名下無房、自住限定外，還有綁約等限制，且補助也剩沒幾個月，未來有沒有新的補助政策仍是未知數。然而，若現在錯過，未來可能貸不到同樣優惠的方案，只能申請一般房貸，利率與可貸年限都會變高，因此讓他十分猶豫，並詢問網友們的意見「不知道各位怎麼看？」

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人認為新青安絕對是優先選項，「現在新青安很好過，直接辦吧」、「剛辦完新青安30年，寬3年」、「之前問全貸款公教給30年，搭新青安餘額公教才給40」、「40年+2.275%+8成，不然除了公教築巢優利貸之外還有更好的選擇嗎」、「就算你是公教，第一優先順序也是新青安，買第二間再用公教方案 第二間是無法用新青安的方案」。

也有網友分享，若是公教員工可以考慮「築巢優利貸」，「現在的公教貸到寬五85成，收支比一定超漂亮」、「公教第一間當然也是用築巢，為啥要給人綁條件綁40年補助過後，築巢利率也比較低，想不到用青安的理由」、「公教直接地板40年，差在有沒有需要五年寬吧」、「八月才去交資料，公教名下無房可以40年，名下有房就是30年無寬限」、「公教築巢沒有限制首購」。

