新青安幫到誰，60歲年收400萬也能用？他籲買房前「自問3件事」：別硬上車

自2023年8月上路的「新青安貸款方案」，落日大限在今（2026）年7月底，日前財政部政務次長阮清華證實將推動「新青安2.0」，但方案細則尚未出爐，貸款額度、門檻是否變動備受外界關注。「股人阿勳」今（2）日在財經臉書粉專指出，很多人在討論新青安會不會延長？現行版本明確寫死7月底，怎麼續仍在討論中。他也建議，房市政策可能會變，但貸款是自己要扛 30到40年，因此把工具當工具，而非當成「上車唯一時機」。

針對新青安後續狀況，股人阿勳盤點，首先政府的說法是不會完全不管年輕人，會有「接續方案」，但修正方向可能是退補貼、加條件、設排富，更聚焦在首購、壓力大的的族群。對於現行新青安是否真的照顧到年輕族群，他分析，雖稱青年，但實際並沒有首購限制，重點是「名下無房」，而非幾歲、是不是人生第一次貸款買房；也無年齡上限：只要滿 18歲、名下無自宅，50、60歲也可以申請，只是銀行用「年齡＋貸款年限 ≤ 65或75」來控管年限；且無收入上限：年收 400 萬，只要條件符合，也能享受利息補貼。更讓人遺憾的是，政策使得近年房價大幅上漲，讓年輕人越來越買不起。

新青安推升房價？股人阿勳：不是元凶

那麼，新青安究竟是不是推升房價的元凶？股人阿勳認為，自然有推升的效果，但並不是唯一的兇手。就兩個層面來看，首先是價格，新青安只是加速器並非源頭，新冠疫情後資金寬鬆、建築成本上漲、土地價格、供給受限之下，推著房價往上走，而新青安上路後，多了一大批「突然敢出手的人」，需求瞬間被拉出來，讓價格再推一把；再者是節奏，沒新青安，房價可能還是漲，但速度比較溫和，有新青安後，利息壓力被補貼掉，價格敏感度下降，「只要月付撐得住就出手」，讓議價空間縮小，價格更硬。

股人阿勳總結，因此較為貼切的說法應該是，新青安是在錯的時間點，用太強的工具，丟到本就缺貨、資金又多的市場裡，結果就變成「火上加油」。文末，他也建議有在看房、準備買房的民眾，可以先檢視3個問題，第一是若沒有新青安，現在還會買嗎？二是即使用新青安，買的是「需要」的房，還是「能貸到的最大額度」？最後一點， 就算利率補貼結束，未來現金流撐得住嗎？呼籲有意購屋族應踏實看事情。

