新青安房貸兩方案抉擇！她卡在「這兩種方案」才會不後悔 掀熱議

買房談到最後一關，真正讓人失眠的往往不是房價，而是房貸怎麼選。近日有女網友發文求助，透露自己已向兩間公股銀行申請房貸，條件各有優劣，卻也各藏壓力，讓她在「多借一點」與「多付一筆」之間陷入天人交戰。

原PO在Dcard上發文表示，自己購入的房屋總價為1890萬元，新青安貸款部分兩家銀行條件相同，皆為1000萬元、40年期、無寬限期。真正讓她猶豫的，是後續房貸方案的差異。

其中A銀行提供8成貸款，適用首購利率2.585%，貸款年期30年，不需綁房貸壽險，但條件是必須由另一半擔任保人。相較之下，B銀行則願意貸到85成，首購利率2.55%、年期拉長至40年，也不需配偶當保人，表面條件看似更為寬鬆。

然而，B銀行的附加條件卻讓原PO相當掙扎。她指出，該方案必須綁定房貸壽險，且保費需一次躉繳42萬元，等於未來30年每月多負擔約1710元。更讓她困擾的是，當初核定的保額偏高，後續希望改為遞減型或調降保額，卻遭銀行方拒絕，讓她質疑「是不是一旦核准就完全沒有調整空間」。原PO上網詢問網友意見，希望能聽聽實際經驗。

貼文曝光後，引發不少網友討論，「保完還是可以退，但是退多少或者是其他費用這個就不清楚了，你要退的話對方不能拒絕」、「我會希望8成、40年，自己加保房貸壽險（因為我是經濟支柱，家裡沒人能負擔房貸）綁壽險，極可能是因為85成，各銀行規定有差異的，就…配合。不接受的話，只能找下家了」、「我自己貸沒寬限期的，趕快本利攤繳一繳趕快結束」。

