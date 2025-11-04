新青安房貸明年7月到期續延？財政部：通盤檢討

房地產配圖。廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰上周在立法院質詢時鬆口，新青安房貸政策明年7月到期後，會檢討並用新的方式支持青年。財政部政次阮清華今（4）日表示，新青安房貸政策涉及跨部會房市政策，不是財政部單方面可決定，有關新青安的貸款成數、期限、寬限期是否調整？將會同相關部會啟動檢討。

阮清華今天主持「全民+1 政府相挺」普發現金記者會，他會後受訪被問及新青安房貸是否延續？阮清華說，要配合行政院政策，也要觀察房市情況、無自住房屋者情況，再會同內政部一起評估，現行新青安房貸政策也仍持續執行到明年7月底才會結束。

廣告 廣告

阮清華表示，青安房貸和新青安房貸政策不太一樣，青安房貸只是提供比市場利率低一點的優惠；新青安房貸則是補貼利息2碼，對無自用住宅者幫助很大。

至於未來新青安房貸政策，是否進行利率檢討，或限縮房貨成數及寬限期等？阮清華表示，屆時要看市場狀況再予以通盤檢討；他並補充，不會只考慮到預算，而是考慮很多因素。包括貸款成數涉及央行信用管制政策；貸款額度也要考慮市場房價很高，目前額度已拉升到1,000萬元，未來是否要再調整。

至於新青安房貸提供5年寬限期，阮清華表示，經統計，使用房貸寬限期的貸款者約占一半，使用寬限期5年約2成多；事實上，每個人需求不同，會依實際狀況通盤考慮。

阮清華表示，新青安房貸政策涉及房市政策，財政部要和央行、金管會、內政部等單位通盤考慮，但會盡最大考量，顧及無自住房屋者。

阮清華說，近幾個月，新青安房貸申請、受理者都明顯下降；動撥數因之前遇到銀行貸款上限問題，現在政策放寬後已逐步動撥，應會慢慢增加。

據財政部統計，今年3月，新青安房貸申請量還有5,400餘戶，8月降至3,600餘戶。

新青安房貸政策最高貸款額度1,000萬元、最長40年期、寬限期5年，由內政部住宅基金與公股銀行共同補貼利息2碼，補助期限至2026年7月底。

更多太報報導

普發現金11/5開始登記！首批「身分證尾數0、1」 分流、領取時間懶人包

別上當！普發現金還沒開始 已先揪出4個假冒財政部網址

普發現金11/5開放登記 8大公股行庫加碼優惠一次看 抽6萬刷卡金、iPhone17 最吸睛