新青安撥貸動能回升 戶數金額雙創9個月高

在房市交易趨於保守之際，政策性房貸出現回溫跡象。財政部公布最新統計，去(2025)年12月公股銀行「新青安貸款」撥貸戶數達4,443戶、撥發金額364.71億元，雙雙攀上近9個月新高，顯示在制度鬆綁與利率補貼支撐下，帶出剛性購屋需求。

從實際受理件數觀察，新青安貸款同樣呈現回暖走勢。12月公股銀行受理戶數為4,360戶，較前(11)月增加413戶，受理金額同步上揚至346.87億元，分別創下近8個月及7個月高點。銀行分析，走升關鍵在於制度面調整，自去年9月起，新青安撥貸案件不再納入《銀行法》第72條之2的不動產放款限額計算，銀行承作空間明顯放大，核貸與撥款流程趨於順暢，帶動整體量能逐步提升。

進一步檢視各行庫表現，12月新青安受理戶數仍由臺灣銀行居冠，達1,128戶；合作金庫以726戶居次，土地銀行受理680戶排名第3，兆豐銀行受理463戶名列第4。其餘包括第一銀行、彰化銀行、臺灣企銀及華南銀行，受理件數均維持300戶以上水準。與11月相比，僅土地銀行受理件數略為下滑，其餘行庫皆呈月增。

在撥貸端，臺灣銀行同樣以1,119戶居首，土地銀行核撥1,093戶緊追在後，合作金庫撥貸727戶位居第3名，兆豐銀行則為425戶，其他行庫撥發戶數大多落在400戶以下。月增幅方面，除一銀與華銀略減外，其餘公股銀行都比11月成長。

銀行業者認為，新青安貸款具備「利率低、條件寬」優勢，目前一段式方案利率僅約1.775%，額度提高至1,000萬元，貸款年限最長40年，並提供5年寬限期。在選擇性信用管制仍在、一般房貸條件趨嚴的環境下，對首購族與自住需求仍具相當吸引力。

新青安專案將於今(2026)年7月底屆期，財政部表示，後續將綜合評估房市供需、金融市場狀況、民眾實際需要、政策成效，以及公股銀行資金成本與政府財源運用，並與相關部會滾動檢討，研議未來是否續行或調整，以兼顧居住需求與金融體系穩健。

