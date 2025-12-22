新青安撥貸止跌回升 受理件數創5個月新高

▲根據財政部最新統計， 今（2025）年11月新青安貸款受理與撥貸戶數、金額全面回溫，其中撥貸戶數與金額更雙雙創下8月以來新高。（圖／張勵德攝）

[NOWnews今日新聞] 今（2025）年9月金管會鬆綁，新青安貸款不再納入《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制，銀行房貸排撥情況改善，8大公股行庫11月受理新青安貸款件數3946戶，創下5個月新高，受理金額也有318.33億元，也是4個月來新高，而撥貸戶數及金額亦雙雙止跌回升，並創下今年8月以來新高。

根據財政部國庫署統計，11月8大公股行庫受理新青安戶數3947戶，受理金額318.33億元，分別較10月增加160戶、18.88億元，受理戶數更創5個月新高。

至於11月新青安撥貸戶數4097戶，撥貸金額331.23億元，分別較10月增加658戶、59.46億元，也雙雙寫下今年8月以來新高。整體來看，11月新青安撥貸戶數占受理戶數比率由10月的96.52%小幅上升至96.57%。

▲財政部公布今（2025）年11月8大公股行庫承做新青安貸款情況。（圖／擷取自財政部網站）

若進一步觀察8大公股行庫11月承作情形，在受理戶數方面，以台銀889戶居冠，其次為土銀741戶，合庫銀666戶排名第三，兆豐銀429戶排名第四。其餘公股銀行受理戶數皆未達400戶。若與10月相比，除台銀、土銀及一銀外，其餘公股銀行受理戶數均呈月增。

在撥貸部分，台銀以1081戶居冠，土銀1070戶排名第二，合庫行572戶排名第三，再來是彰銀304戶、一銀288戶、華南銀268戶、兆豐銀266戶、台企銀248戶。



