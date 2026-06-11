新青安擬設排富門檻！「想買這」年收得有300萬

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新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收兩百萬，不過各縣市房價行情不同，若在台北恐怕仍難卡位。台灣房屋集團統計實價登錄資料2026年的交易資料，若以台北市平均購屋總價約3,250萬元估算，在貸款八成、利率2.5%、30年期條件下，貸款金額約2,600萬元，每月房貸支出約10.3萬元，若以內政部公布2025年Q4全國房貸負擔率40%來推算，月收入至少要25萬。換言之，即使是雙薪家庭，若家庭年收入未達300萬，要負擔台北市平均住宅總價仍有相當壓力。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安2.0初版設限，目的在將資源集中，不過申請人收入上限若採全國一致門檻，難以反映區域房價和房貸負擔率的差異。

張旭嵐分析，銀行評估申請人財力時，除了薪資收入之外，也會綜合考量收支比，包括家庭生活開支、卡債及既有貸款等負債，若以較合理的房貸負擔率40%估算，在房貸利率2.5%、貸款30年的條件下，年收入200萬元、月收入約16.7萬元的家庭，每月合理房貸支出約6.7萬元，可貸款金額約1,670萬元，推算可購買房屋總價僅2,090萬元，比對目前北市均價超過3000萬，能力和現實有明顯差距。

北市總價門檻高 僅萬華平均低於2000萬

觀察台北市各區的總價，蛋黃區大安區均價4000萬以上，中正、松山、信義和內湖，均價也超過3000萬，唯一在2000萬以下的只有萬華區，平均單價67.3萬，總價1703萬，坪數約25坪，大同區平均總價2043萬，也勉強列入可負擔區域。

台灣房屋萬華捷運旗艦店店長陳國欽表示，萬華和大同區都屬於舊城區，老屋多，部分高機能地段雖有較新的大樓或新案，但供給則以套房或1+1的小宅為主，因此看起來總價相對親民，不過對於有規劃結婚成家的購屋者來說，這兩區的房型坪數和區域環境，未必能符合家庭客層需求。

張旭嵐指出，台北市房價高，最新房貸負擔率已達63.9%，反映出要在台北成家，想買屋齡輕、屋況較好的電梯大樓或華廈，適合家庭居住的物件，多半被迫增加財務壓力，把總價上調月繳金額也會增加，壓縮其他開支和生活品質；若不想增加貸款負擔，則需拉高自備款來補差額，不然就是得靠爸媽幫忙，否則必然得脫北移居新北或桃園，才能減輕購屋壓力。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

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