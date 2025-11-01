新青安放款鬆綁滿月 排隊少6成

9月起新青安不計入不動產放款限額後，公股銀「已核貸尚待撥款」案件數，在實施前有1萬2923件，到了10月初降至5219件。（本報資料照片）

行政院9月實施新青安貸款不計入《銀行法》72條之2，鬆綁「不動產放款3成上限」。財政部近期調查公股銀辦理新青安的排隊情形，從上路前的1萬2923件，至10月初已經降至5219件，等於上路滿月減幅約6成，大排長龍情形已獲得紓緩。

財政部自2023年8月推出新青安，由公股銀行與內政部住宅基金補貼利息，總補貼2碼（0.5個百分點），以一段式貸款來說，利率只要1.775％，在房貸利率中算是「破盤價」，還可享最高1000萬元、5年寬限期等優惠措施。

新青安上路以來亂象叢生，從一開始人頭戶、出租戶等違貸頻生，2024年6月財政部限制新青安「一生只能貸一次」、央行同年9月祭第七波信用管制、對銀行不動產貸款集中度管理，加上許多公股銀行房貸餘額幾乎要碰到《銀行法》72條之2警戒線，可貸空間受到壓縮，導致房貸出現大排長龍情形，甚至爆發一波預售屋違約潮。

今年9月起新青安不計入不動產放款限額後，據財政部調查，公股銀「已核貸尚待撥款」案件數，在實施前有1萬2923件，到了10月初降至5219件，已完成撥款7704件，減幅近60％。待撥金額也從1257億元降至566億元，減幅為55％。至於排隊、撥貸時間也已經縮短到最多2個月，逐漸可依據客戶需求及交屋時程規畫撥款作業。

政大金融系教授殷乃平認為，新青安自上路以來被年輕人拿來炒房的亂象早已出現，後續出現的問題可以預見，行政院鬆綁新青安不計入《銀行法》限額，表面是協助「首購族」，實際是幫助部分快活不下去的建商，惟他認為，對於萎縮的房市與建商幫助有限。

除此之外，財政部自2020年12月開始對房市四大方向加強查稅，這4年半房市短漏報情形嚴重，其中個人交易及少部分租賃所得違規案件共計3.4萬件；企業部分違規案件1957件。《資金匯回專法》匯回資金實質投資有稅率優惠，也發現違反5年內不得投入不動產及相關證券商品有13件；囤房大戶租金所得逃漏查獲共計8610件，及2021年到2023年每年選案查核，每年房東被查到逃漏超過25萬件，年補稅額超過8.23億元。