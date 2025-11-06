新青安明年到期 財政部擬盤整檢討：可能排除年收逾300萬貸款者

圖為行政院長卓榮泰和財政部長莊翠雲在立院院會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「新青安」房貸專案將於明年 7 月 31 日屆期，行政院長卓榮泰表示，現行方式應檢討，不會以相同方式延長，將設定更周延條件與監管機制，來避免政策美意遭誤用。另外，財政部長莊翠雲周三（5日）也表示，目前新青安已追回新台幣 1億多元，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入 300萬元以上貸款者。

卓揆昨赴立法院施政報告，多位立委關心「新青安」政策之執行情形。民眾黨立委黃珊珊質詢時表示，新青安貸款上路後，房價漲了 15.4%；且年紀超過 50歲、年收 300萬元以上的民眾都能領補助，政策應有調整必要；民進黨立委王世堅也指出，這項政策有三無：「無年齡限制、無收入限制、無首購限制。」

卓榮泰回應，房價上漲因素很多，不能就單一因素討論。至於年紀較大、年收較高民眾仍獲補助，他坦言，確實當初應該在年齡上有些考量。另外，莊翠雲在接受質詢時指出，新青安已核貸 13萬 6,500戶。當中確實有很多反映聲音，還在追查政策貸款是否有「轉租」或「人頭戶」情形，目前公股行庫已要回利息 1億多元。

財政部自 2010 年 12 月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」，由 8家公股銀行以自有資金辦理；2023 年 8 月改版推出「新青安貸款」，將貸款額度提高至 1,000萬元、年限延長至 40年、寬限期放寬至 5年，最高可核貸 8成。利率方面，由住宅基金補貼 1.5碼（0.375%）、公股銀行減半碼（0.125%），一共優惠兩碼，補貼政策至明年到期。

然而，自「新青安」貸款自 2023 年八月上路以來，曾被外界質疑「推升房價的元兇」。去年六月，行政院已針對相關爭議進行跨部會檢討，推出事前嚴審、貸後管理與限貸一次等修正措施。而對於卓揆最新的表態，外界解讀，「新青安」將來可能延長，但條件或方案會更加嚴格。

民眾黨立委黃珊珊表示，針對年收超過 300萬元以上的還能領「新青安」補助的事項，希望財政部在年底之前就能檢討，不用等到明年。莊翠雲指出，將會請公股行庫重新盤整與檢討，年底前檢討是否要排除年收入 300萬元以上貸款者。

