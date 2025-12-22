新青安最後上車潮! 土城「紅布朗花園」成首購族搶進標的





在房貸成數縮水、利率持續升息的雙重壓力之下，購屋族負擔明顯加重，而被視為「救命稻草」的新青安貸款，將於明年7月正式落幕，市場湧現一波最後上車潮，不過專家提醒，想搭上這班優惠列車，買的必須是看得見的成屋，位於土城重劃區的「紅布朗花園」因此脫穎而出。

財經專家黃世聰分析土城暫緩重劃區發展，看好後續補漲潛力。 (圖/東森新聞)

土城重劃區預售占比近9成 稀缺成屋成焦點

土城暫緩重劃區預售案占比高達89.7%，多數難以符合新青安貸款資格，其中位於核心地段的「紅布朗花園」，因為是該區少數已完工的新成屋建案，成為不少首購族指名標的。財經專家黃世聰指出：「土城暫緩重劃區的剛性需求非常強勁! 即便大環境觀望，這裡年交易量仍達 604件，顯示買氣並未潰散。主要原因在於區域建設紛紛到位，包括即將完工的金城交流道，可快速銜接國道三號，以及未來捷運萬大線LG10站，將與板南線的海山站形成雙軌效應，提升雙北通勤便利性。」

土城重劃區預售案占比高，罕見成屋紅布朗花園成為亮點。 (圖/東森新聞)

新青安利率低 已購客看好成屋確定性

在全台房市普遍冷卻的情況下，土城重劃區交易殺出重圍，「紅布朗花園」已購客指出，比起預售屋，購買看得見的成屋更令人安心，優勢在於不必承擔延遲交屋等風險，又能立刻確認屋況，加上若申請到新青安貸款，不僅利率低、銀行鑑價精準，貸款成數也較高，能避免自備款不足的問題。

紅布朗花園實品屋，規劃二到三房17-29坪。(圖/東森新聞)

成屋價格貼近預售 核心地段強化貸款優勢

過去傳統購屋觀念，常認為買預售屋比較划算，然而根據時價登錄，「紅布朗花園」的成交價格，與預售價差並不大。銷售顧問胡依璇表示:「紅布朗花園最大特色，就是位於土城重劃區的核心路段，生活與交通機能都已經非常完善，也因為是成屋，完全符合新青安的貸款成數和優惠利率。」

紅布朗花園銷售顧問胡依璇說明，建案位於土城重劃區核心路段，是成屋能立即貸款都是關鍵優勢。(圖/東森新聞)

想搭上新青安最後上車潮，除了鎖定購買時機，物件和地段同樣重要，土城暫緩重劃區因具備成熟機能、及交通建設，已成為首購族與自住客鎖定的熱門區域。

