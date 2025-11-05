新青安淪炒房元凶？黃國昌轟政府打房做半套：房價指數漲12.3%

政府的打房政策至今成效甚微，美意在幫助青年購屋的新青安方案，卻成為房價在攀高的推手。民眾黨籍立委黃國昌今（5）日質詢表示，2023年12月29日財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」（囤房稅2.0）三讀後，內政部低度用電住宅、待售新成屋資料顯示，空屋數量與空屋率持續攀升，2024年下半年空屋率達9.79%，為過去6年最高，空屋數91.4萬，未達到釋出空屋成效，且新青安施行後，房價不斷高漲，這是真的在幫青年還是在助漲房市？

黃國昌引用內政部住在統計彙報指出，新青安施行後，房價指數漲12.3%、所得比漲9.7%。黃國昌表示，「我們在許諾年輕人居住正義的時候，要讓他買的到買得起；要讓他租得到租得起，所以過去大家在關注的是什麼，大家關注的就是空屋有沒有釋出來、是不是繼續有囤房的現象、房價是不是繼續攀高、房價所得比是不是繼續惡化。這個才是讓人民，特別是我們的年輕世代，最深刻的感受。」

財政部長莊翠雲表示，居住正義採取的手段有多種，新青安是其中手段，購屋者就從財務上來做考量，銀行在貸款的時候，做貸前的審核以及貸後的管理都需要做的，包含所得支出，貸後管理是讓購屋者一定要自住使用，不能夠出租也不能夠做人頭。黃國昌反問，那有達到這個目標嗎？

黃國昌質疑，莊翠雲一直在迴避最根本的問題，政府推出了各式各樣的政策，結果空屋率持續上升、空屋數持續上升，此政策旨在協助青年，還是使更多資本流入不動產市場，讓房價越炒越高。這樣得情況下還要建議行政院繼續施行新青安嗎？

莊翠雲回應，新青安目前執行狀況要至民國115年7月31號，當然在時間截止之前會重新檢討。黃國昌表示，不用等到時間截止之前，效應已經發生，有多少年輕人因此墜入了更深的負擔？

