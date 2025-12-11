新青安爆人頭戶漏洞！專家建議「審核嚴格化」與婚育結合

圖/TVBS

新青安貸款政策旨在幫助首購族實現購屋夢想，但執行過程中出現了投機取巧的現象。首購族米林表示，新青安貸款讓他們能獲得更高貸款成數，使購屋負擔減輕，有利於接送小孩的交通便利考量。然而，部分民眾因過度槓桿而面臨財務壓力，甚至有人頭戶與出租戶問題出現。政府已追回1億多元違規申貸金額，並考慮排除年收入300萬元以上的申請者，同時承諾以不同方式延長即將在2026年7月到期的政策。

新青安政策遭扭曲，業者籲嚴審防濫用。圖/TVBS

米林表示，新青安政策讓他們獲得了八成五的貸款，比原本預期的八成更高，使手頭資金更加餘裕，購屋負擔更輕鬆。他選擇房屋時主要考慮交通便利性，以方便接送小孩。不過米林也提到身邊有朋友因寬限期即將結束而可能面臨還款困難的情況。目前新青安貸款已出現一些問題，部分投資客利用政策漏洞，透過轉租賺取租金差價，未來轉售時還能獲得房價上漲利潤。房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，未來可透過與台水台電合作稽核水電使用情況，判斷是否符合正常家庭居住模式，並表示政策將持續往單一自住客群方向修正，嚴格審查可能的人頭戶問題。

廣告 廣告

包租代管業者Shawn建議，政策審核應更加嚴格，並可考慮與婚育政策結合，針對有小孩的家庭提供更優惠的方案，而非僅以寬鬆條件提供五年寬限期，導致濫用情況。在社會住宅方面，政府承諾八年興建13萬戶社宅，但目前進度緩慢，僅發包1600多戶，主要受限於土地取得困難。Shawn指出，台灣長期存在「只有買房才能保障居住權」的觀念，導致許多老人擔心租不到房而被迫購屋。他認為政府興建的社宅若能不挑選房客，將能更好地保障各族群居住權益。

新青安政策遭扭曲，業者籲嚴審防濫用。圖/TVBS

陳定中預測，新青安政策到期後，政府仍會推出優惠貸款方案，但利率補貼可能會縮水，因內政部住宅基金將不再提供補貼。為防止政策被扭曲，政府需重新審視新青安政策，加強條件審核與稽核機制，才能真正實現政策核心目標。

更多 TVBS 報導

桃園推「可負擔住宅」青年族群買得起 每坪2字頭不能炒

限貸令逼哭購屋者！壽險2.5%優惠房貸 首購族「這3條件」就能核貸

新青安鬆綁！10月房市回溫月增5% 台南市居冠

20%社宅變婚育宅 小孩０至６歲家庭最多可住滿12年

