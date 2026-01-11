新青安用不了！首購族房貸2.6%可貸8成卻猶豫 網：成數比利率重要

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

房貸利率一路走高，讓準備交屋的購屋族壓力倍增。一名網友發文求助，自己名下無房，但因配偶已有房產，無法適用「新青安」方案，只能以一般首購身分向銀行申請房貸。隨著建商通知配合銀行即將聯繫對保事宜，他陸續拿到幾個貸款條件，卻越看越猶豫，忍不住上網詢問：「這樣的條件，算還可以嗎？」

房貸利率一路走高，讓準備交屋的購屋族壓力倍增。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard分享，目前已收到銀行提出的首購方案，利率2.6%、貸款30年、寬限期3年，最高可貸8成，最差情況為7.5成，另需支付9,000元代辦費並綁約3年。房貸專員則向他保證「基本上8成沒問題」，但實際能貸多少仍取決於鑑價結果，讓他心裡始終不太踏實。

原PO也自行詢問當地農會，對方初步開出利率2.58%、30年、寬限期3年，但成數僅有7.5成，且需等謄本出來後再重新鑑價，充滿變數。他坦言，雖然農會利率略低，但貸款成數與不確定性，反而讓人更焦慮，「不知道該不該為了那一點點利率去冒風險。」

貼文曝光後，立刻引來不少網友回應，「還行，不算差，是買二手的預售屋？我是土銀新青安+首購，首購的部分2.58% 30年寬3，收6300含開戶」、「看到妳還自己找，我就腦袋卡殼以為是什麼特殊的買賣。首選建商配合的銀行，團貸的條件最優，而且避免了鑑價問題。我當初也想自己找，但鑒價少了快200萬，最後回頭找建商配合的，就合約價，建商有配合三家，供住戶選擇」、「農會有農青安阿，30年/新青安利率/79成/無開辦費用/不綁約」。

