新青安補貼高所得者申請逾萬件 財政部：積極檢討

新青安即將在今（2026）年7月到期，不過，上路這段時間卻有立委發現，新青安核貸案件中，50歲以上高齡族群，有7千多戶、約占5%，年所得超過2百萬以上的高所得者，卻超過1萬戶，占比8.27%。截至去年底，查出超過8千件違規，涉及金額約1.8億元。

記者訪問台北市民，郭小姐表示「當然是希望這個方案能夠繼續實行，幫助青年們購房，但是要是有人濫用的話，我覺得有些地方可能法條上需要檢討。」

韋先生則說：「家裡其實如果已經有很多房子的話，你就不應該再開給他們一些，青年的人頭去買更多的房子。」

現行新青安貸款申請條件，需年滿18歲，另外借款人本人、配偶及其未成年子女，名下都沒有自有住宅，而且新青安只能申貸一次。

由於新青安申請，沒有年齡的最高上限、沒有收入限制，也沒有首購限制，使得部份人先賣掉名下房產，再申請新青安。這些寬鬆申辦條件，遭外界質疑是否合理？

財政部次長阮清華表示，「我們現在也在積極跟相關的部會，積極地檢討、再檢討，因為卓院長已經有講說，不會照舊的一直積極來實施，未來要怎麼用什麼方式來呈現，我們正在研議當中。」

就怕新青安資金，沒幫到首購族，反堆高房價，甚至部分年輕人成了人頭戶，出現套利空間，居住正義團體認為，新青安申辦條件需重新審視。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，「幫助他只差臨門一腳的首購族，你接受了我的幫助，你這個房子就是要拿來自住，如果不做自住的話我會有相對應的，要把你過去拿到的補貼要全部還給政府。」

民間團體認為，新青安政策，必須強烈要求借款者需自住，也要限制幾年內不得轉售，才能讓公共補貼資源，精準幫助自住青年，落實政策美意。

