「新青安讓房價年漲15.4%！」她批賴清德政見跳票：居住正義別只做半套

新青安政策預計明年7月到期，行政院長卓榮泰表示，現行作法必須檢討，須設定更周延條件與監管，新青安政策將不會用相同方式延長。財政部今（4）日也說明，將配合行政院政策，屆時會同內政部等相關部會，依房市狀況及無自用住宅者的需求進行整體評估。對此，民眾黨立委黃珊珊痛批，「新青安貸款竟成為炒房幫兇」，不僅有違當初政策設定、幫助青年首購房屋的意旨，更成為不肖業者炒作房市的題材，短短一年房價大漲15.4%。

黃珊珊在臉書以「居住正義別只做半套」為題發文指出，推出新青安貸款、未來8年直接興建13萬戶社宅是賴清德在2024年總統大選時，對選民的2大莊嚴承諾，希望藉此平息民眾對於「居住正義」無法實現的怒火。然而，花了住宅基金大筆預算補貼的新青安貸款，因為缺乏管理與配套設計，導致亂象頻傳。黃珊珊表示，她去年質詢要求相關部會注意後，銀行才緊急查核，發現違規「自住」目的的「轉租戶、人頭戶」至少有1852戶。

黃珊珊提到，民團調查資料，還有各約6千戶的中高齡、高所得家庭也取得新青安貸款低利補貼。不僅有違當初政策設定、幫助青年首購房屋的意旨，更成為不肖業者炒作房市的題材，星火燎原一發不可收拾，短短一年房價大漲15.4%。對此，今日行政院長卓榮泰在總質詢時，明確回覆，針對這些疏漏加強檢討，明年7月補貼優惠屆期時，不會繼續走老路，會用另外的方式給予青年居住幫助。

批賴政府社宅跳票 黃珊珊：一問之下竟是政院嫌「蓋社宅」太貴

話鋒一轉，黃珊珊直言，新青安政策雖然有缺漏，好歹是有確實讓政見落實，然而「直接興建13萬戶社宅」卻是直接跳票，從賴政府上任迄今1年半過去，行政院仍然沒有核定新計畫，導致國家住都中心、地方政府都不知道該如何蓋社宅？如果蓋社宅會有哪些政策補貼？因此，若想在8年完成政見，未來平均每年至少要興建1.5萬戶社宅，但國家住都中心今年卻只蓋1666戶社宅，若按此速度，賴總統承諾的社宅大概要花80年才蓋的完。一問之下，卡關的原因竟然是行政院嫌「蓋社宅」太貴，又無法立即見效，不如直接發租金補貼。

黃珊珊表示，她今日再度向卓榮泰重申，社宅有其他租屋政策所「無可替代」的功能，由政府包租公，才能讓投資變成資產，而非一次性花出去、爽到房東。政府控制的社宅達到一定量體，就可以撼動市場租金。另外政府不會隨喜好挑房客，社宅才能給予更好的租期保障、弱勢優先照顧。

黃珊珊進一步表示，很遺憾，內政部長劉世芳今日間接承認要檢討修正政見，不敢承諾13萬戶全部要由「政府興建」，而是打算優先要改用包租代管及空餘屋釋出，作為替代政策。劉世芳說，「我覺得對年輕人來講這才是最重要的，而不是等3、5、10年以後直接興建好的社宅。」

黃珊珊強調，這些租屋政策互相並無扞格衝突之處，都是幫助租屋族實現「可負擔租金」的多元路徑，但行政院今日因為補貼政策比較好做，就政策偏食，放棄社宅計畫，此非人民之福。

