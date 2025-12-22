新青安買氣回暖？11月申請近4千件、318.33億元！公股銀撥貸率衝99%

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新青安房貸申請出現回溫跡象。財政部國庫署今（22）日公布最新統計，截至11月底，8家公股銀行11月共受理青年安心成家貸款3947件、金額318.33億元，申請件數創下近5個月新高。

截至11月底，8家公股銀行11月共受理青年安心成家貸款3947件、金額318.33億元。（示意圖／資料畫面）

雖然11月尚未出現單一銀行「破千件」的亮眼表現，但在第一銀行、兆豐銀行、華南銀行等公股行庫承作量增加帶動下，整體申請量較前月小幅回升。相較9、10月，11月不論件數或金額，都已止跌回穩，顯示買氣並未完全退場。

實際撥款方面，11月公股銀行合計撥貸4097件、金額331.23億元，撥貸占受理比率達96.57%，代表多數核准案件已順利撥款、資金確實流入購屋市場。以銀行別來看，台灣銀行、土地銀行與合作金庫承作量居前，合庫、華南銀行與台企銀撥貸比率更接近或超過99%。

114年11月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料。（圖／財政部國庫署）

