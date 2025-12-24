新青安違規8600案 追回逾1.5億

財政部長莊翠雲（圖）二十四日在立法院表示，針對人頭、出租等非自住使用的情況，財政部展開追查，案件數已經達八六００件，追回利息補貼的金額超過一點五億元。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

新青安貸款政策上路後，一度傳出不當使用案件，財政部長莊翠雲二十四日在立法院表示，針對人頭、出租等非自住使用的情況，財政部展開大力追查，案件數已經達八千六百件，追回利息補貼的金額超過一點五億元。

新青安貸款政策將於一一五年七月底到期，外界關注新青安二點零方案如何調整。民進黨立委王世堅質詢時，關切央行十二月理監事會有條件放寬銀行不動產集中度改善方案，回歸銀行自主控管，是否與財政部將推動新青安二點零有關。

莊翠雲回應事實並非如此，她說，央行認為不動產貸款集中度過高不利於金融穩定，也會排擠其他產業所需的融資資源，這次央行理監事會做出調整，但並非不管不動產貸款集中度，只是回歸銀行內部控管，仍需每月回報央行。

王世堅追問，新青安方案上路後引發不少問題，財政部推動新青安二點零時，如何避免房價續漲。

莊翠雲表示，新青安貸款政策將於一一五年七月底到期，後續是否要調整與檢討，會持續邀相關機關及公股行庫討論，而在新青安執行過程中，作法不斷精進；針對人頭、出租等非自住使用部分，財政部大力追查，件數達到八千六百件，追回利息補貼金額超過一點五億元，後續也會持續檢討，看看政策如何因應。

王世堅提醒，新青安政策立意良善，財政部應該做好配套，真正幫助青年，而不是火上加油，反而推高房價。