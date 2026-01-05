新青安高所得戶破萬件 財部允檢討已展開第5波清查

（中央社記者潘姿羽台北5日電）新青安貸款政策上路後，點燃房市熱潮，也一度引發投機亂象。民眾黨立委黃珊珊指出，根據財政部清查資料，新青安高所得戶超過萬戶，應該檢討改善。財政部次長阮清華表示，財政部積極與相關部會研商檢討，也展開第5波清查。

黃珊珊今天於立法院財委會指出，先前要求財政部清查新青安方案高年齡、高所得申貸狀況，如今報告出爐，50歲以上超過7000戶，占比約5%，年所得超過新台幣200萬元的高所得者則有1萬多戶，占比8.27%，雖然比率不高，但凸顯新青安亂象仍存。

阮清華表示，財政部積極與相關部會研商討論，至於是否會有新青安2.0，行政院長卓榮泰已經表達不會以相同的方式延長，只是未來要以什麼方式呈現，正在研議中。

黃珊珊關切，截至去年底，新青安違規案件數超過8000件，是否仍持續追查。阮清華表示，現在進入第5波清查，違規案件的利息補貼也有追回。

黃珊珊提醒，央行選擇性信用管制並未鬆綁，在此同時，財政部今年7月後可能提出新青安2.0方案，兩方立場並不一致。阮清華表示，會議都有邀集包含央行、金管會、內政部等相關部會一起聽取、交換意見。

根據財政部先前的新聞稿，對於各界高度關注新青安貸款續辦檢討情形，卓榮泰已指示設定更周延條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量。

財政部表示，正依指示整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。（編輯：林家嫻）1150105