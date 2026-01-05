新青安高所得戶破萬件 財部：積極研商 已展開第五波清查
新青安貸款政策上路後，點燃房市熱潮，一度引發投機亂象，出現大量違規案件。民眾黨立委黃珊珊今天（5日）指出，根據財政部清查報告資料，新青安高所得戶超過萬戶、50歲以上也有數千戶，應檢討改善。財政部次長阮清華說，財政部積極與相關部會研商，滾動檢討政策方向，現在已展開第五波清查，至於新青安2.0正在研議中。
黃珊珊今天在立法院財委會指出，先前要求財政部清查新青安方案高年齡、高所得申貸狀況，報告出爐顯示，50歲以上超過7000戶、占比約5%，年所得超過新台幣200萬元的高所得者1萬多戶、占比8.27%，雖然比率不高，但新青安亂象仍存在。
阮清華表示，財政部積極與相關部會研商討論，至於是否會有新青安2.0，行政院長卓榮泰已經表達，不會以相同方式延長，目前正在研議未來要以什麼方式呈現。
黃珊珊關切，截至去年底，新青安違規案件數超過8000多件，是否會持續追查。阮清華回應，現在已進入第五波清查，也有追回違規案件的利息補貼。
黃珊珊提醒，央行選擇性信用管制並未鬆綁，與此同時，財政部今年7月後可能提出新青安2.0方案，兩方立場並不一致。阮清華說，會議都有邀集央行、金管會、內政部等相關部會一起聽取、交換意見。
根據財政部先前的新聞稿，各界高度關注新青安貸款續辦檢討情形，卓榮泰已指示設定更周延的條件及監管方式，就青年居住正義給予不同考量。
財政部表示，正依指示整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，與相關部會共同研議，滾動檢討政策方向，以協助房市及金融穩健發展。
