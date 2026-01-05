新青安高所得破萬件 財部滾動檢討

根據財政部的資料顯示，新青安累計核貸14.4萬戶，年收入超過200萬者有1萬多戶，政務次長阮清華表示，將滾動檢討。（本報資料照片）

新青安貸款即將在今年7月31日屆期，立委黃珊珊關心，新青安貸款給高齡者、高所得者的情況。根據財政部的資料顯示，新青安累計核貸14.4萬戶，年收入超過200萬者有1萬多戶，占比8.27％；年齡50歲以上者，有7444戶占約5％。對於新青安亂象，財政部政務次長阮清華表示，滾動檢討政策方向，新青安2.0正研擬中。

阮清華坦言。新青安政策現在正徵詢各單位意見，行政院長卓榮泰已宣布不會以「現有」方式進行，所以應該會有所調整。

公股銀行自民國111年3月23日起減收青安利息半碼；等到112年8月推出新青安，延長貸款年限到40年、寬限期最長5年、還有內政部住宅基金補貼利息，目前是1碼半（0.375％）等優惠，預計實施到今年7月31日止。

據財政部分析，新青安貸給未滿40歲者超過10萬戶，占總戶數比率逾7成；50歲以上者7444戶，僅占5％。就借款人年收入來區分，年收入100萬元以下占總戶數比率約65％為大宗，但超過200萬元也有1萬多戶，占比約8％。

財政部表示，新青安的貸款對象以「青壯年」、「中產階級」為主，認為執行成果與政策目的一致。

黃珊珊關心，新青安屆期後，是否推新青安2.0，惟央行仍進行第7波信用管制，與財政部房貸政策方向是否不同？財政部表示，新青安條件調整，正在蒐集意見當中，會邀集央行、金管會、內政部提供相關意見，包含未來房市政策，如內政部的婚育宅等，都會納入考量。