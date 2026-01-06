新青安高所得者破萬件 財部滾動檢討研擬推2.0版

【記者許麗珍／台北報導】新青安貸款即將在2026年7月31日屆期。根據財政部資料顯示，新青安累計核貸14.4萬戶，年收入超過200萬者有1萬多戶，占比8.27％，50歲以上者7444戶則占5％，針對貸款給高齡者、高所得者，財政部表示正蒐集各單位意見滾動檢討新青安政策，研擬新青安2.0。

公股銀行自民國111年3月23日起減收青安利息半碼；等到112年8月推出新青安，延長貸款年限到40年、寬限期最長5年、還有內政部住宅基金補貼利息，目前是1碼半（0.375％）等優惠，預計實施到今年7月31日止。

依據財政部分析，新青安貸給未滿40歲者超過10萬戶，占總戶數比率逾7成；50歲以上者7444戶，僅占5％。

若就新青安借款人的年收入來區分，財政部統計年收入100萬元以下占總戶數比率約65％為大宗，但超過200萬元也有1萬多戶，占比約8％。

針對新青安貸款給高齡者、高所得者的情況，財政部表示新青安的貸款對象以「青壯年」、「中產階級」為主，目前執行成果與政策目的一致，不過針對新青安條件調整，財政部正在蒐集意見並邀集央行、金管會、內政部提供相關意見，滾動檢討政策方向，研擬新青安2.0。

