新青安鬆綁帶動買氣 11月買耐久財及購屋時機指標大增

中央大學台灣經濟發展研究中心今天(29日)發布11月消費者信心指數(CCI)總指數為64.65點，較10月微升0.69點。在新青安貸款鬆綁，以及央行延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限後，「購買耐久性財貨時機」及「購買房地產時機」指標都顯著上升。

中央大學台經中心在訪問3,138位台灣地區20歲以上的民眾後，公布11月消費者信心指數(CCI)總指數為64.65點，較10月微升0.69點，6項分項指標中，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5項指標都上升，且都創今年6月來高點；只有「投資股票時機」下跌，並創今年７月以來的最低。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，「投資股票時機」指標為27.02點，比上個月大幅下降9.5點，但不適合解讀成大家對股市失去信心，因為問卷的問題是「未來半年是不是一個投資的好時機？」，對很多民眾來講，現在股市在相對高點，大家覺得風險可能還是比較大。

值得關注的是，通常代表購買房地產、汽機車等的「耐久性財貨時機」及與台灣房屋合編的「購買房地產時機」指標都顯著上升，分別上漲4.63點及3.84點。吳大任認為，新青安貸款鬆綁，以及延長對「先買後賣」換屋族售舊屋的期限後，讓房地產相關指標止跌，但都還不到樂觀水準。他說：『(原音)不管是耐久性財貨購買時機，還是房地產的購買時機，這些指標大概都是在今年３月、４月，就是我們開始要面對美國關稅政策以後，它才從樂觀跌到悲觀；那現在這個月是有止跌，然後有比較顯著的上升，但是問題是它還是沒有辦法回到原先的樂觀的水準。』

吳大任也提到，儘管台美對等關稅還在談判，但消費者購買汽車意願已回升，顯示有一些政策刺激買氣，對台灣來講應該也是好事。(編輯：鍾錦隆)