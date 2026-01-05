新青安「高所得戶」破萬件！ 財政部：展開第5波清查

針對新青安亂象，財政部次長阮清華表示會展開第5波違規清查。資料照片。李政龍攝



新青安上路後，熱絡了房市卻也造成了亂象，今（5）日台灣民眾黨立委黃珊珊在立法院財委會指出，目前新青安高所得戶超過上萬戶，應該檢討改善，對此財政部次長阮清華則回應，將會對此與相關部會研商檢討，也會展開第5波違規清查，期望未來「新青安」會以新方式呈現。

黃珊珊日前曾要求財政部清查新青安方案高年齡、高所得申貸新青安的狀況，統計下來50歲以上超過7000戶，占比約5%，年所得超過新台幣200萬元的高所得者則有1萬多戶，占比8.27%，雖然比率不高，但凸顯新青安亂象仍存。

黃珊珊也問阮清華，截至去年底，新青安違規案件數超過8000件，是否仍持續追查？阮清華則回應，現在進入第5波清查，違規案件的利息補貼也有追回。

對於如何解決現在的亂象，阮清華表示，財政部將積極與相關部會研商討論，至於是否會有新青安2.0，行政院長卓榮泰已經表達不會以相同的方式延長，只是未來要以什麼方式呈現，正在研議中。

