新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低
財政部20日公布新青安10月統計數字，單月撥貸金額續降至271.7億元、月減2.4%，續寫2023年8月開辦以來次低；不過，10月受理戶數及金額則比9月有所回溫，分別增加468戶及35.9億元。
對此，財政部分析，10月受理戶數比上月增加，主要是因9月放寬新青安貸款不受銀行法72條之2 條限制，讓民眾申貸的意願有些微增加；加上9月因受到民俗月影響，民眾有延後簽約、交屋或送件的情況，但10月已恢復正常狀況，不過，跟去年同期相比，受理戶數仍呈現年減。
財政部今日公布10月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，新青安10月受理戶數3,787戶、金額299.4億元，與9月相比，受理戶數及金額分別增加468戶及35.9億元；撥貸戶數3,439戶、金額271.7億元，則比9月減少分別28戶及6.9億元，續寫新青安上路以來次低。
進一步檢視八大行庫今年10月受理新青安的情形，其中，臺銀雖以單月受理903戶居冠，不過相較於上月仍下滑142戶，成為八家行庫當中唯一呈現月減；土銀以受理806戶居次，比上月增加55戶；合庫銀則以610戶排名第三，也比上月略增51戶。
其餘與9月相比，第一銀行受理戶數月增151戶、兆豐銀行月增145戶、彰化銀行月增86戶、臺企銀月增83戶、華南銀行則月增39戶。
至於撥貸情形方面，臺銀仍以撥貸939戶居冠，土銀撥貸931戶居次，合庫銀行以497戶排名第三，彰銀343戶排名第四，一銀267戶位居第五，華銀185戶排名第六、兆豐銀146戶排名第七、臺企銀131戶排名第八。
