新青安10月撥貸271.77億元 受理戶數止跌回升

（中央社記者呂晏慈台北20日電）財政部今天公布新青安10月統計，撥貸金額續跌至新台幣271.77億元、月減2.5%，為上路以來次低，不過受理戶數及金額止跌回升，達3787戶、299.45億元。行庫主管表示，從資金面及市場成交量觀察，房市景氣仍偏弱。

根據最新統計，今年10月新青安受理戶數3787戶，金額299.45億元，較9月增加468戶、35.93億元，終止今年3月以來逐月跌勢；撥貸戶數3439戶、月減0.8%，為上路以來次低，撥貸金額跌至271.77億元。

廣告 廣告

檢視8大行庫今年10月承作新青安情形，台銀受理903戶最多，土銀受理806戶次之，合庫銀受理610戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到400戶。

撥貸情形方面，台銀撥貸939戶居冠，土銀撥貸931戶排名第2，合庫銀撥貸497戶排名第3，彰銀撥貸343戶排名第4，一銀撥貸267戶排名第5，華南銀撥貸185戶排名第6，兆豐銀撥貸146戶排名第7，台企銀撥貸131戶排名第8。

與9月數據相較，8大公股行庫除台銀外，受理戶數均呈月增；而整體撥貸戶數占受理比率方面，自96.56%略降至96.52%。

行庫主管表示，9月起新青安不受銀行法第72條之2不動產放款比率限制，減輕銀行臨櫃收件壓力，不過整體房市交易量能仍受到央行選擇性信用管制影響，另從資金面及市場成交量觀察，未來房價持平或往下走機會相對高。（編輯：林淑媛）1141120