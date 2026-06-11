新青安2.0來囉！最快8/1上路 蔣萬安呼籲中央：額度需考量各縣市房價差異

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針對「新青安2.0」房貸政策，台北市長蔣萬安（左）今天說，希望中央在額度設定上要考量各縣市房價差異。（圖／台北市政府提供）

「新青安2.0」房貸政策傳出財政部已研擬完成，最快在8月1日上路，擬採「3+4」兩階段補貼，前3年補貼2碼，而後4年逐步退場。台北市長蔣萬安今天上午（11日）受訪表示，希望中央在額度設定上要考量各縣市房價差異，才能真正照顧市民權益。

根據「新青安2.0」初步研擬的內容，將延續現行版本，政府與公股銀行合計補貼2碼，一段式利率為1.775％，將改為前3年將延續原有補貼，由內政部負擔1.5碼、公股銀行吸收0.5碼。但第4年起，內政部補貼每年將少0.5碼，第6年退場，公股銀行持續補貼0.5碼至第7年結束。

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「新青安2.0」設有排富、排老條款，貸款人年收入上限200萬元，並排除豪宅案件，借款人須50歲以下，年齡加上貸款年限不得超過80年。另外，房屋總價也設天花板，台北市可能落在3500萬元。

貸款總額方面，將維持1000萬元，最高成數8成，最長年限40年、寬限期5年，與現行1.0版本相同。婚育宅可望最高提高到1500萬元。

對此，蔣萬安今天說，台北市推出幸福住宅後，中央也願意跟進推出婚育宅，台北市願意分享推動經驗，跟中央一起交流，把政策做更好。

蔣萬安呼籲，希望中央在額度設定上，要考量各縣市房價差異，才能真正照顧市民權益。



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