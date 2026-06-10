新青安2.0利息補貼2碼 擬規劃分年減碼、第7年退場

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（中央社記者呂晏慈台北10日電）新青安2.0將於6月底出爐，外界關心公股行庫是否繼續利息補貼、以及5年寬限期等面向。行庫主管今天透露，利率補貼可能採逐年退場，前3年維持政府及公股銀共2碼補貼，之後分4年逐年減少半碼，也就是說，利息補貼會在第7年退場，不過仍待拍板。

根據財政部國庫署統計，截至今年4月底，公股銀行辦理青年安心成家貸款（新青安）累計受理戶數達52萬6006戶、金額新台幣2兆8221.47億元，各行庫中以台灣銀行、土地銀行2家國營銀行最積極，合計受理戶數占比共達50.6%。

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新青安預計今年7月底屆期，財政部長莊翠雲今天在立法院財政委員會質詢時表示，財政部正搜集各界意見中，會從民眾的需求、金融市場、房地產市場等多面向來考慮，並希望在6月底前提出方案，向社會各界做說明。

據悉，公股行庫已向財政部提出多項建議，包括寬限期從最長5年縮短為3年、停止利率補貼使貸款利率回歸市場機制、設定借款人年齡與貸款年限加總不得逾80年等。先前媒體也報導，新青安2.0利率補貼擬採逐年退場。

行庫主管表示，目前新青安貸款是由政府補貼1.5碼、公股銀吸收0.5碼，逐年退場指的是，前3年維持2碼補貼，之後分4年逐年減少0.5碼，其中政府補貼會先減少、各行庫是在第7年才減掉。

行庫主管坦言，利率補貼將影響各銀行實質利差收益，舉例來說，同樣的資金成本，承作新青安優惠利率1.775%或正常房貸利率2%至3%，會有資金運用效率的差異，惟待政策拍板後，仍將落實協助無自用住宅民眾購買自住房屋政策。（編輯：潘羿菁）1150610