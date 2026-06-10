新青安2.0婚育家庭貸款額度增？財長回應了
[NOWNEWS今日新聞] 新青安將於今（2026）年7月底到期，市場也在期待新青安2.0的推出，也傳可能限縮一些條件，不過，民進黨立委李坤城今（10）日在立法院財政委員會建議，提高婚育家庭貸款額度至1200萬元或1500萬元，對此，財政部長莊翠雲也認為，婚育家庭需要坪數更大的房子，這是可以考慮的方向，會納入參考。
新青安7月底到期 財部預計6月底公布新方案
莊翠雲表示，青安貸款自民國99年開始執行，112年推出新青安至今年7月到期，主要目標是協助沒有自有住宅房屋的民眾購買房屋來做自住使用。
至於新青安7月31日到期後，接下來要如何執行，莊翠雲說，目前正在聽取各界意見，也有邀集相關部會進行討論，會從民眾的需求、金融市場、房地產市場等多面向來考慮，希望在6月底前提出方案，向外界說明。
新青安2.0婚育家庭貸款額度加碼？財長：或許是可考慮方向
不過，立委李坤城希望新青安2.0也能考量育兒、新婚夫妻需求，建議將首購貸款金額提高至1200萬元，甚至1500萬元。莊翠雲回應，目前持續與相關部會討論，總統與行政院5月也已宣布協助婚育家庭相關政策，對於新青安部分，在討論時也會納入婚育家庭相關內容。
對於新青安2.0是否提高婚育家庭的貸款額度？莊翠雲表示，「這或許是可以考慮的方向」，婚育家庭可能需要大坪數的房子，也會將立委的建議納入考量，等最後結果出來，再向外界做完整報告。
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