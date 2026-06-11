新青安2.0將上路 蔣萬安喊話中央：額度考量各縣市房價
「新青安1.0」將在今年7月底屆滿，據了解，財政部對接續推出的「新青安2.0」已研擬完成，8月1日可望上路，實施時間長達7年。台北市長蔣萬安11日受訪指出，希望中央在額度設定上，能考量各縣市房價差異，才能真正照顧到市民朋友的權益。
蔣萬安今天出席AI領航．智造安穩觀摩會，被問及財政部推出的「新青安2.0」，中央有無跟台北市討論，蔣萬安說，台北市推出幸福住宅之後，中央跟進願意推出婚育宅，台北市願意分享推動的經驗，跟中央一起交流，把政策做得更好；另一方面台北市也希望中央在額度設定上，能考量各縣市房價差異，才能真正照顧到市民朋友的權益。
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