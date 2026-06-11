新青安2.0將上路 蔣萬安籲額度應考量各地房價差異

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針對「新青安2.0」即將上路，蔣萬安呼籲中央在貸款額度設計上考量區域房價差異，以保障青年購屋權益。（圖／方萬民攝）

「新青安2.0」方案傳出最快將於8月1日銜接上路，實施年限延長至7年，利息補貼則採「3加4」兩階段逐步退場機制。對此，台北市長蔣萬安今（11）日表示，希望中央在貸款額度設計上能考量各縣市房價差異，才能真正照顧不同地區民眾的購屋需求。

蔣萬安今日受訪時指出，台北市先前推出幸福住宅政策後，中央也提出婚育宅等相關措施，市府樂見中央持續推動居住政策，並願意分享地方推動經驗，與中央交流合作，共同讓政策更加完善。

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針對外界關注的「新青安2.0」內容，蔣萬安表示，各地房價水準存在明顯差異，希望中央未來在貸款額度與相關配套規劃時，能納入不同縣市的實際情況考量，讓政策更貼近民眾需求，也更具公平性。

據了解，財政部已研擬完成新方案內容，規劃將現行措施延長至7年，利息補貼則改採分階段退場方式，相關細節仍待行政院最後拍板定案。

財政部長莊翠雲日前在立法院表示，目前仍持續蒐集各界意見，並從民眾需求、金融市場及房市發展等面向進行整體評估，目標於6月底前完成方案並對外說明。

此外，公股銀行先前也向財政部提出多項建議，包括將寬限期縮短為3年、調整利率補貼措施，以及增訂借款人年齡加貸款年限不得超過80年等條件。銀行業者認為，新青安低利貸款雖有助青年購屋，但也會影響銀行資金運用效率，未來仍將配合政府政策推動辦理。

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