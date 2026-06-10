新青安2.0將拍板 婚育家庭「有加碼」？ 莊翠雲回應了

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財政部預計於6月底前公布「新青安2.0」政策方向，市場關注是否將針對婚育家庭提高購屋貸款額度，立委盼提高婚育家庭貸款額度至新台幣1200萬元或1500萬元。財政部長莊翠雲今（10）日在立法院備詢時表示，婚育家庭所需住宅坪數通常較大，提高貸款額度確實「是可以考慮的方向」，相關建議將納入整體政策評估。

立法院財政委員會今日審查相關預算案，多位立委關注青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）後續規劃，包括額度、寬限期與風險控管等議題。莊翠雲指出，新青安政策自推動以來主要目標，是協助無自有住宅的民眾購屋自住，後續在7月31日方案屆期後，財政部已邀集相關部會持續討論，將從民眾需求、金融市場及房市狀況等面向綜合評估，預計6月底前提出完整方案對外說明。

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針對民進黨立委李坤城建議將婚育家庭貸款額度提高至1200萬至1500萬元，莊翠雲回應，相關意見已納入研議範圍，總統與行政院先前也已提出支持婚育家庭政策方向，未來新青安2.0將一併納入整體規劃。

民進黨立委郭國文援引媒體報導指出，外界傳出新青安2.0的寬限期將維持5年不變，但部分公股行庫則建議可調整為縮短至3年。對此，莊翠雲說明，現行新青安雖設計最長5年寬限期，但實際使用到滿5年的申貸戶僅約23%，顯示多數民眾並未用足寬限期，顯示制度具有彈性。公股行庫則建議可縮短寬限期，但仍需視整體政策評估。

此外，國民黨立委賴士葆質詢時關切，是否有觀察到新青安房貸族透過辦理二胎貸款，將資金轉投入股市操作。對此，莊翠雲回應，新青安申貸前提是必須用於購屋自住，而至於後續二胎貸款運用，現行法規並未特別限制用途，屬於民眾資產處分範圍，但銀行仍會依借款人信用狀況進行審核與把關。

影片時間：2026/6/10 早上10：53

（封面圖／翻攝《國會頻道》YT頻道）

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