新青安2.0恐成房市斷頭台？工程師提2亂象「害慘年輕人」：首購小白全套牢

​現行「新青年安心成家購屋優惠貸款」將於2026年7月底落幕，其未來走向成為市場焦點。財政部政務次長阮清華日前表示，跨部會正在研擬延續性的「新青安2.0」方案，將於明年正式公布，引發外界關注。對此，工程師看政治在臉書發文表示，新青安必會引起搶購，房價會非理性上漲，這也是2年前上路時看到的種種亂象之一，原以為終於要結束了，現在又說有2.0研擬中，只會一再拉開貧富差距，讓問題一再惡化。

​新青安上路至今超過2年，阮清華在10日舉行的財政部公股金融機構會議前曾說明，會中除檢討公股金融機構的成績、明年展望外，房市也是重中之重；他表示，新青安至今已幫助超過10萬名民眾完成購屋夢想，在大幅清查下，已真正幫助到有需求的民眾；數據上，使用寬限期的民眾約占半數，申請最長40年年限者，也僅有約24%。至於「新青安2.0」的政策方向，媒體報導，公股銀高層認為，其中最長40年、寬限期最長5年、額度上限1000萬元預計等3大支柱預計將不會改變。​



廣告 廣告

​工程師看政治表示，自己曾說過，新青安是徹底的炒房政策，40年1000萬貸款額，寬限期5年，利率1.775%，沒有限制身份條件，這種政策無異宣告政府帶頭炒房，要所有小白與有錢人都一起上車。新青安必會引起搶購，房價會非理性上漲，拉開跟通膨的差距，這也是前兩年看到的場景。

新青安引發房價暴漲 央行出手打房連累一般民眾

工程師看政治指出，房價暴漲，會引來央行打房，但不單打新青安，連一般民眾基本的買房換房也一起打下來，祭出無數限制，大砍貸款成數，房地產交易量/金額因而下跌3~7成不等，引起民怨無數對被迫承作低利貸款的公股銀行來說，新青安是賠錢的生意，對員工/股東都沒有好處，但被黨政府逼著，不做又不行，只能乖乖認賠，以上所有的亂象都來自新青安。

工程師看政治提到，本來新青安在2026年7月底就要結束，巿場終於可以喘口氣，但最近黨政府說明年要有新青案2.0，可能加一些年齡/年收入的限制，但優惠條件完全不變限制年齡是決定給哪些人去炒房，限制收入也只是限制炒房的階級，如果要說有什麼改進，就只有對巿場衝擊降低一些，房價暴衝機率小一些，僅此而已。

工程師看政治強調，回頭想想，新青安目的是什麼？是讓青年安心成家生小孩，不是嗎？但看看數據，11月出生數才7946人，是繼今年4月、5月接連探底之後，再一次創下歷史新低，今年總出生人數應該破不了11萬，跟2024相比，會少掉整整2萬人。逼迫銀行用低利貸款讓人買房，不會改變產業結構，不會誘發新投資，被斷絕的FTA與高漲的電價，都不會有任何改變，因此低薪的現實也不會改變。

工程師看政治認為，薪資是決定生育最大的關鍵，沒錢就不會生小孩，黨再怎麼炒房都不會有用，只會一再拉開貧富差距，讓問題一再惡化。不過，跟黨說這些沒用，只要黨在位，低薪問題必定無解，我實在不想看到新青安2.0，但我推測它一定會發生。不管有房無房，巿場波動與相對剝削在所難免，在黨的黑暗統治之下，也只能祝大家好運了。



更多風傳媒報導

