新青安2.0擬祭「限齡80條款」 想貸40年門檻變高

政府推出的新青安房貸即將在今年7月底屆滿，財政部現在正研議推出「2.0版本」。

為了防堵人頭戶或投資客鑽漏洞，現在傳出公股銀行提出了一項「限齡80條款」。這項條款的核心就是規定「借款人的年齡」加上「貸款期限」，總和不能超過80年。舉例來說，如果您已經45歲，未來可能就無法申請到最長40年的貸款。銀行端表示，這是為了讓資源回歸到真正的「青年購屋」族群，避免出現高齡貸款人占用優惠額度的現象。

