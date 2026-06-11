新青安2.0擬設年齡上限「80條款」、排富 利息補貼規劃逐年減碼
中央銀行下週將召開理監事會，總裁楊金龍昨（10）天透露「選擇性信用管制就到這裡」，外界解讀，央行不會再加嚴房市管制；另外，新青安2.0最新版本即將公布，傳出目前研擬多項變革，包括利率補貼可能採取逐年退場機制，前3年維持政府及公股銀行一共補貼2碼，之後將逐年減少半碼，在年齡及房價總價上也有設限。
央行房市管制不再加嚴？楊金龍鬆口：就到這裡
央行下週將召開理監事會議，楊金龍10日先到立法院財委會報告，一句「選擇性信用管制到目前為止，事實上是就到這裡啦」，鬆口透露房市管制政策不會再加嚴，外界解讀房市管制政策要踩煞車，但程度到哪、是否鬆綁都還是未知，答案恐怕要等下週開完理監事會議後才會揭曉。
住展雜誌發言人陳炳辰認為，如果楊金龍的意思是在於他不會再有其他的打炒房政策，就會維持現況，那可能對於整體房市上的影響性恐怕不會太大。
不過新青安2.0最新版本將在6月底出爐，據傳最快8月上路，知情人士更透露新制有不少更動，對比新青安1.0利息補貼部分，內政部和公股銀行合計補貼2碼，房貸利率約1.775%，吸引許多人進場買房。
擬增排富條款、房價上限 北市房價上限設3500萬
但2.0版本傳出利率補貼將採逐年退場，改採「3加4」兩階段方式，前3年維持政府及公股銀行共2碼補貼，第4年開始政府補貼逐年減少半碼，到第7年退場，只剩公股銀行維持0.5碼補貼，不過仍待拍板。
新青安2.0擬利率補貼採逐年退場。圖／台視新聞
另外，在年齡方面也規劃限制50歲以下，更增設「80條款」，也就是年齡加貸款年限不得超過80年，還研擬新增排富條款及房屋總價限制將會設天花板。
新青安2.0排富、設定年齡和房價上限。圖／台視新聞
民眾就說，要在台北市生存有一堆有的沒的要繳，現在買房房貸如果利率沒那麼好，就更不會想去考慮；年長民眾也說，年輕人沒辦法買啦，他們一個月才賺多少。
陳炳辰指出，新青安2.0不管是排富或者是購屋總價上，可能是比較適合初階購屋的民眾，利率上先前確實有在討論說，會不會因為一些相對之下優惠空間而造成銀行體系上未來有一些負擔。
新青安2.0將迎來不少變革，是否能更貼近首購屋族群也將受到檢視。
台北／葉宣婕、陳建國 責任編輯／張碧珊
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